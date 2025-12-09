Récord de importaciones de bienes de consumo: se registraron más de u$s8.300 millones hasta septiembre de 2025 + Seguir en









Mientras se observa una fuerte aceleración en la compra de bienes al exterior, la industria nacional sufre caídas en varios sectores.

Los datos sobre el crecimiento de las importaciones en 2025.

Según un informe, entre enero y septiembre de 2025 las importaciones argentinas de Bienes de Consumo alcanzaron los u$s8.376 millones, un valor histórico que marca un récord y supera en un 25,3% al anterior, de 2018, que había registrado u$s1.693 millones.

Solo en septiembre de 2025, las importaciones de Bienes de Consumo totalizaron 1.157 millones de dólares. De esta forma, estos bienes representan el 14,6% del total de las importaciones, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por encima del mismo lapso de 2023.

Asimismo, el informe analizó las dinámicas de los sectores industriales, en un marco de expansión generalizada, e identificó cuáles fueron las empresas que más aumentaron sus compras.

Dentro del sondeo del Centro CEPA, un dato revelador es que, además de que crecieran muchos sectores, también se registró un aumento del 70% en la cantidad de empresas importadoras (9.235 firmas). Estos fueron los saltos más importantes que se registraron: Productos de caucho y plástico, con más de 2.490 nuevas firmas, Marroquinería, con más de 1.524 empresas, Prendas de vestir, que identificó más de 1.391 nuevas empresas y Electrodomésticos, baterías y lámparas, con más de 1.069 nuevas importadoras).

Sin embargo, este crecimiento récord también provocó una contracción en varios sectores dentro de la producción local. En comparación con los datos del 2023, las caídas más significativas dentro de la industria nacional las sufrieron los aparatos de informática, televisión y comunicaciones (-25,7%), los productos textiles (-18,9%), alimentos y bebidas (-0,2%) y los artículos de marroquinería (-26,8%).

Importaciones.jpg Pixabay Qué empresas crecieron más en 2025 Durante el período de análisis, el rubro de Electrodomésticos, baterías y lámparas experimentó un mayor crecimiento, con un aumento del 217,7% frente a 2023, y representando el 8,4% del total. Le siguió Prendas de vestir, que subió 99,2% frente a 2023 y representó un 6,3% del total, y Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un incremento del 69,3% frente a 2023 y una participación del 8,4%. Otros sectores que registraron una expansión fueron Productos alimenticios, que creció un 49,4% frente a 2023 y concentró la mayor porción de las importaciones (16,4%), y Marroquinería, que creció un 21,3% frente a 2023. Empresas líderes por sector En Electrodomésticos, baterías y lámparas , el podio está encabezado por PILISAR S.A. (distribuidor Bosch), que concentra el 14% del total importado con un incremento del 395% en comparación con 2023. Le siguen VISUAR S.A. y, con el 6% cada una, FRÁVEGA —registró un incremento del 3.162% frente a 2023— y WHIRLPOOL.

, el podio está encabezado por PILISAR S.A. (distribuidor Bosch), que concentra el 14% del total importado con un incremento del 395% en comparación con 2023. Le siguen VISUAR S.A. y, con el 6% cada una, FRÁVEGA —registró un incremento del 3.162% frente a 2023— y WHIRLPOOL. En Motos, bicicletas y otros equipos de transporte , Honda Motor lidera con el 18% del total importado, con un crecimiento del 43% ante el dato de 2023.

, Honda Motor lidera con el 18% del total importado, con un crecimiento del 43% ante el dato de 2023. En Prendas de vestir , TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total, seguida por Adidas Argentina S.A. (10%) y Puma Sports Argentina S.A. (4%).

, TAC Argentina S.A. (Zara) encabeza el ranking con el 10% del total, seguida por Adidas Argentina S.A. (10%) y Puma Sports Argentina S.A. (4%). En Productos alimenticios , Nestlé Argentina S.A. se posiciona como el principal importador con el 7% del total.

, Nestlé Argentina S.A. se posiciona como el principal importador con el 7% del total. En Marroquinería, Adidas Argentina S.A. es el principal importador con el 15% del total, registrando un aumento del 392% en comparación con 2023.

