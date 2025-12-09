Esta billetera virtual ofrece descuentos hasta fin de año en distintos rubros que llegan al 30%

La app tiene reintegros y rebajas en compras del día a día, servicios y transporte dentro de la Ciudad.

La app ofrece grandes descuentos en distintos rubros en diciembre.

Durante diciembre, Buepp se convierte en una de las mejores alternativas para reducir gastos en compras habituales dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La plataforma cuenta con reintegros en comercios físicos, consumos básicos y actividades culturales, con topes ya definidos para organizar mejor el presupuesto mensual.

El esquema de promociones para este mes está dividido por rubros y días específicos . Eso permite planificar pagos y recorridos sin complicaciones, además de tener un alivio en las compras necesarias donde los precios no paran de subir.

Los descuentos de Buepp para el mes de diciembre se dividen por rubros:

Buepp aplica un 30% de reintegro los lunes, martes, jueves y sábados en ferias porteñas.

Carnicerías adheridas

Las carnicerías incluidas en el programa ofrecen un 30% de devolución durante los fines de semana.

Tope: $6.000.

Supermercados DÍA

La aplicación ofrece un 20% los lunes, viernes y sábados.

Tope mensual: $20.000.

Supermercados Jumbo

En Jumbo, el reintegro también es del 20%, válido los martes y jueves.

Tope: $25.000 al mes.

Desayunos y brunch

Los sábados y domingos por la mañana, cafés y locales gastronómicos adheridos permiten obtener un 30% de devolución.

Tope: $5.000.

Cines

Los sábados, las entradas de cine cuentan con un reintegro del 50%.

Tope: $10.000.

Tributos de CABA

Los pagos de ABL, Patentes e Ingresos Brutos cuentan con un 20% de reintegro.

Tope por impuesto: $10.000 mensuales.

Expensas

Los consorcios adheridos permiten recuperar un 20% del valor abonado.

Tope: $10.000.

Viajes contactless

En subtes y colectivos con NFC, Buepp otorga 100% de descuento diario según el método de pago:

Hasta $15.000 con Mastercard.

Hasta $10.000 con Visa Débito.

Recarga de SUBE

La carga de la tarjeta SUBE obtiene un 50% de reintegro.

Tope: $2.000.