Después del feriado, así despertaron las tasas del plazo fijo de los principales bancos hoy, martes 9 de diciembre 2025 + Seguir en









Las entidades ajustaron sus tasas para plazos fijos a 30 días: algunas subieron levemente, otras se mantuvieron estables.

Depositphotos

El cierre del feriado no sólo reanudó la actividad cotidiana, sino que también marcó otro día de revisión para quienes evalúan colocar sus pesos en plazo fijo. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los informes de los bancos, se observa un panorama variado: hay opciones conservadoras, y otras, un poco más tentadoras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto económico donde la inflación sigue mordiendo, muchos ahorristas prefieren no dormirse y antes de decidir, conviene chequear las tasas vigentes y sopesar riesgos con posibles rendimientos.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 9 de diciembre Según un relevamiento reciente del mercado, algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes para plazos fijos a 30 días son las siguientes:

Banco de la Nación Argentina : 24,5%

: 24,5% Banco Galicia : 21%

: 21% Banco Santander : 21%

: 21% ICBC : 24%

: 24% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

: 23% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 25%

: 25% BBVA : 21%

: 21% Banco Ciudad: 22%

Las tasas del plazo fijo continúan por abajo del 30% en los principales bancos de Argentina. Depositphotos