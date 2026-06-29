El economista jefe del FMI señala que la mundialización no se acabó, simplemente se "transformó"

Pierre-Olivier Gourinchas puso el foco en los conflictos bélicos y la oleada proteccionista, subrayando oportunidades para algunos países, mientras que un panorama complejo para emergentes. El FMI emitirá el 8 de julio una revisión de sus proyecciones económicas mundiales.

El jefe economista del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó que la globalización ha mutado debido a conflictos bélicos y proteccionismo, y no ha desaparecido.

El pasado viernes, Pierre-Olivier Gourinchas, jefe economista del Fondo Monetario Internacional, declaró que la mundialización no murió, sino que simplemente se "transformó" bajo los golpes de los conflictos bélicos en diversas regiones del mundo y la oleada proteccionista.

Estas declaraciones se enmarcan en la preparación de la publicación del Fondo de una actualización de sus previsiones de la economía mundial el 8 de julio, que podrían ser a la baja , tras el impacto de la guerra en Oriente Medio y las dificultades en el aprovisionamiento de petróleo.

Pierre-Olivier Gourinchas, jefe economista del FMI, habrá abandonado para entonces su cargo tras cuatro años y medio de desempeño. El economista francés considera que las recientes convulsiones en el comercio global causadas por los a ranceles del presidente estadounidense Donald Trump no están necesariamente poniendo fin a la mundialización, sino ajustando ciertas relaciones bilaterales.

El economista jefe del FMI señaló en declaraciones a la AFP que la mundialización "ciertamente no está muerta" . Y subrayó que " lo que hemos presenciado es cómo se transformó. Los últimos movimientos deberían interpretarse principalmente como un deseo de reducir el nivel bilateral de comercio entre Estados Unidos y China. No creo que eso sea un misterio para nadie".

Para el economista francés, la reciente agitación comercial, que conllevó que los principales socios comerciales de Estados Unidos respondan con aranceles propios, también ha generado oportunidades.

Gourinchas afirmó que "las cadenas de suministro se han adaptado, países como México, Vietnam han dado un paso adelante… los países conectores que han logrado crecer aprovecharon todo esto".

En relación a esos países emergentes, el desafío señaló Gourinchas es saber si la demanda de sus productos en las naciones ricas se mantendrá. "Existe esta preocupación de que potencialmente se genere una trampa para muchas economías de mercados emergentes", afirmó.

Además, respecto de las economías avanzadas indicó el francés que "se están replegando hacia dentro". De esta manera, subrayó que "eso deja un espacio muy estrecho para que realmente puedan adoptar un modelo de crecimiento basado en las exportaciones, que ha sido la receta de desarrollo y éxito para muchos, muchos países", como China, dijo Gourinchas. "Un país como India, por ejemplo, no tiene nada claro si puede seguir los pasos de China", señaló.