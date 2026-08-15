Emprendedores argentinos desarrollaron una plataforma de "inteligencia comercial" para potenciar ventas en cadenas y franquicias

Growalty convierte los datos que genera la interacción con los clientes en acciones comerciales para aumentar la recurrencia, recuperar compradores y fortalecer el vínculo con las marcas. Opera en siete mercados de América latina y Europa.

La plataforma Growalty creó el concepto de "inteligencia comercial" al adaptar la IA a una solución para optimizar ventas.

En un escenario en el que captar nuevos clientes es una tarea complicada y exige inversiones cada vez más grandes , dos emprendedores argentinos decidieron poner el foco en un activo que las cadenas y franquicias ya tienen, pero que muchas veces no logran aprovechar: la información generada por sus propios clientes .

Con ese objetivo nació Growalty , una plataforma que desarrolló el concepto de Inteligencia Comercial (IC) aplicado a diseñar soluciones para organizaciones con puntos de venta múltiples . El objetivo es transformar los datos dispersos de las operaciones cotidianas en decisiones concretas para vender más y mejorar la relación con quienes ya eligieron una marca.

La propuesta parte de una premisa: cada compra, cada visita y cada interacción genera información sobre el comportamiento de un cliente.

Sin embargo, esos datos suelen quedar distribuidos entre sistemas de punto de venta, sucursales, canales de comunicación y distintas herramientas tecnológicas. Esta desconexión dificulta identificar quiénes son los consumidores más frecuentes, cuáles dejaron de comprar o qué acciones pueden generar una nueva visita.

“Durante muchos años la fidelización estuvo asociada casi exclusivamente a programas de puntos o descuentos . Hoy creemos que esa conversación quedó chica . Las empresas necesitan herramientas que les permitan comprender mejor a sus clientes y construir relaciones más inteligentes con ellos”, explicó Roberto Repetto , cofundador de Growalty.

Santiago Grufi y Roberto Repetto, fundadores de Growalty.

La empresa presentó ahora Growalty Enterprise, una solución dirigida específicamente a cadenas, franquicias y organizaciones con múltiples locales.

El concepto que sus fundadores utilizan para definirla es el de Inteligencia Comercial: consiste en aprovechar la información que una empresa ya genera para desarrollar acciones comerciales más precisas sobre los clientes que ya tiene, en lugar de depender exclusivamente de campañas masivas, promociones generalizadas o de las redes sociales y plataformas publicitarias para volver a generar ventas.

La plataforma busca integrarse al ecosistema tecnológico que ya utilizan las compañías, sin exigir modificaciones en su operación cotidiana.

Puede conectarse con sistemas de punto de venta, Apple Wallet y Google Wallet, herramientas de mensajería instantánea, plataformas de email marketing y soluciones basadas en inteligencia artificial.

El objetivo es concentrar la información y utilizarla para segmentar audiencias, automatizar comunicaciones, personalizar beneficios y generar campañas a partir del comportamiento real de los consumidores.

“Nuestro objetivo nunca fue desarrollar otra plataforma de fidelización. Queríamos crear una tecnología que pudiera integrarse naturalmente a la operación de una cadena y transformar datos dispersos en decisiones comerciales concretas, sin agregar complejidad al negocio”, señaló Santiago Grufi, cofundador de Growalty.

La compañía ya cuenta con una primera validación de su modelo: su tecnología fue utilizada por más de 100 comercios activos en distintos mercados de América latina y Europa. Actualmente tiene presencia en Argentina, México, Costa Rica, Perú, Chile, España y Portugal, mientras continúa ampliando las capacidades de su plataforma mediante nuevas integraciones, automatización e inteligencia artificial aplicada a la relación entre las marcas y sus clientes.

Ejemplos concretos del uso de la inteligencia comercial

“Uno de los casos donde registramos un funcionamiento efectivo fue en un salón de belleza en la ciudad de Buenos Aires. En un período de nueve meses, el comercio consiguió incorporar 315 socias, de las cuales el 96% tenía la tarjeta de la marca incorporada en el wallet de su teléfono, una herramienta que permite enviarles notificaciones directamente. En los últimos 90 días, 219 de esas socias se encuentran activas, es decir, con recurrencia al local”, detalló Repetto ante una consulta de Ámbito.

Otro ejemplo aportado por el emprendedor corresponde a una red de carnicerías de Santa Fe y Entre Ríos, que cuenta con 14 sucursales y más de 10.000 tickets mensuales.

En este caso, el desafío identificado por la compañía no estaba relacionado con la falta de clientes, sino con el desconocimiento acerca de quiénes eran, cómo compraban y cómo utilizar esa comunidad para aumentar la frecuencia de compra.

“Detectamos en conjunto que si bien tienen una buena comunidad de clientes, no sabían quiénes eran, cómo compraban, y cómo aprovechar esa clientela para lograr mayor recurrencia y hacer que quienes ya no iban al comercio, volvieran”, relató el cofundador de Growalty.

A partir de ese diagnóstico, la compañía desarrolló para la cadena un club de la marca utilizando su propia plataforma. El sistema permite registrar a los clientes de cada sucursal, recopilar información sobre sus hábitos de compra, segmentarlos y generar campañas personalizadas.

A su vez, concentra la información en una misma plataforma que puede ser administrada tanto desde las sucursales como por los equipos de marketing, ya sea desde una computadora o un teléfono celular.

La estrategia apunta así a modificar la lógica tradicional de la fidelización. En lugar de limitar el vínculo a la entrega de descuentos o premios, Growalty busca que las marcas puedan conocer mejor a sus clientes y utilizar ese conocimiento para generar recurrencia, recuperar consumidores inactivos, aumentar las recomendaciones y establecer un canal de comunicación propio.

Las claves para vender más y mejor

“Las empresas ya saben cuánto venden. El desafío ahora es venderles mejor a quienes ya las eligieron. Ahí es donde creemos que la Inteligencia Comercial puede convertirse en uno de los principales diferenciales competitivos para las cadenas durante los próximos años”, sostuvo Repetto.

Para Grufi, uno de los puntos centrales del desarrollo está precisamente en evitar que la incorporación de tecnología se convierta en una nueva fuente de complejidad para las empresas.

“Growalty Enterprise fue pensada para integrarse al ecosistema que las cadenas ya utilizan. Cuando la tecnología ayuda a comprender mejor a los clientes sin sumar complejidad, deja de ser un software más y se convierte en una herramienta para crecer”, afirmó.

La plataforma también busca resolver uno de los problemas habituales de las organizaciones con múltiples puntos de venta: la fragmentación de la información.

Una cadena puede contar con miles de operaciones distribuidas entre diferentes locales, pero no necesariamente dispone de una visión unificada de sus clientes. Growalty propone centralizar esos datos para que puedan ser utilizados por las áreas comerciales y de marketing, independientemente del punto de venta en el que se haya producido cada transacción.

En ese esquema, la Inteligencia Artificial aparece como una herramienta complementaria para facilitar la segmentación, la creación de campañas y la recuperación de clientes.

La compañía asegura que su intención no es reemplazar los sistemas existentes, sino sumar una capa de análisis y automatización sobre la información que esos sistemas ya generan.

El proyecto forma parte de Vernon Creative Bureau, un ecosistema que desarrolla soluciones de creatividad y tecnología digital para marcas de distintos mercados.

Dentro de esa estructura, Growalty se concentra en el vínculo entre las empresas y sus consumidores, con soluciones destinadas tanto a comercios independientes y pymes como a grandes cadenas y franquicias.