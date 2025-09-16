El economista que más escucha Javier Milei habló del Presupuesto 2026: "No se sabe si lo peor ya pasó"

Juan Carlos de Pablo analizó la cadena nacional del Presidente y puso el foco sobre el rol del Congreso. Además, afirmó que el líder libertario hizo una "flor de autocrítica" tras la derrota en los comicios bonaerenses.

El economista, profesor y amigo de Javier Milei, Juan Carlos de Pablo, analizó la presentación del Presupuesto 2026, que tuvo lugar el pasado lunes por la noche y puso una incógnita sobre una de las principales definiciones del discurso del Presidente: "No se sabe si lo peor ya pasó, eso lo van a decir los historiadores del futuro".