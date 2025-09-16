SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de septiembre 2025 - 10:10

El economista que más escucha Javier Milei habló del Presupuesto 2026: "No se sabe si lo peor ya pasó"

Juan Carlos de Pablo analizó la cadena nacional del Presidente y puso el foco sobre el rol del Congreso. Además, afirmó que el líder libertario hizo una "flor de autocrítica" tras la derrota en los comicios bonaerenses.

Para el econmista, no hay nada más difícil que ahcer un presupuesto.

Para el econmista, "no hay nada más difícil que ahcer un presupuesto.

El economista, profesor y amigo de Javier Milei, Juan Carlos de Pablo, analizó la presentación del Presupuesto 2026, que tuvo lugar el pasado lunes por la noche y puso una incógnita sobre una de las principales definiciones del discurso del Presidente: "No se sabe si lo peor ya pasó, eso lo van a decir los historiadores del futuro".

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias