En medio por el debate por la dolarización , Javier Milei intentó explicar cómo conseguiría los dólares para llevar adelante su propuesta. En una entrevista planteó que "la mejor YPF es la que genere valor y la mejor manera de generar valor es con el sector privado" y se le sumaron sus economistas de referencia. Si bien YPF no es la única empresa en la mira del libertario para hacerse de dólares y achicar el déficit fiscal , lo cierto es que se suman más voces a manifestarse en contra de esta iniciativa y hablar del rol que tiene la empresa de matriz energética más importante de la Argentina.

En una entrevista reciente, el exfuncionario macrista Nicolás Gadano habló con Ernesto Tenembaum en Radio con vos sobre el rol que tiene la empresa y puso en discusión el planteo de Milei: "A mí lo que más me preocupa cuando escucho lo de la privatización del lado de Milei, y eso involucra a Ocampo, es que no surge esa propuesta de una discusión sobre cómo YPF puede ser una herramienta o no, que es una discusión legítima, de la política energética argentina. Sino que es algo parecido a lo del 99 y la venta a Repsol".