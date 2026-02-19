Consejo de Paz en Washington: Javier Milei ofreció a Donald Trump el envío de Cascos Blancos a Gaza

El Presidente participó de la cumbre en los EEUU liderada por el republicano y puso a disposición "la colaboración" de tropas humanitarias argentinas en el conflicto de Medio Oriente.

El Consejo de Paz liderado por Trump se reunió en Washington

El presidente Javier Milei ofreció poner a disposición los Cascos Blancos argentinos para participar en una eventual misión internacional de estabilización en Gaza , en un gesto de fuerte alineamiento diplomático con la iniciativa impulsada por Donald Trump tras el acuerdo de paz en la región.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta fue realizada durante la intervención del mandatario argentino en la sesión inaugural del Consejo de Paz, en Washington D.C., donde planteó que la Argentina está “lista para contribuir” en la nueva arquitectura internacional diseñada para sostener el proceso de pacificación y reconstrucción posterior al conflicto.

En su discurso, Milei afirmó que el país pone a disposición “la colaboración de nuestros cascos blancos” como parte de una futura fuerza internacional destinada a garantizar la estabilidad en el territorio.

En su exposición, el Presidente destacó el rol del exmandatario estadounidense en la negociación del acuerdo alcanzado en Gaza y sostuvo que ese entendimiento fue luego ratificado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Discurso del Presidente Javier Milei durante su intervención en la Sesión Inaugural del Board of Peace, en Washington D.C. pic.twitter.com/fz7NbGKXJW

Milei elogió el liderazgo de Trump y lo presentó como ejemplo de una diplomacia basada en la decisión política y la defensa de valores occidentales, al señalar que la paz duradera requiere instituciones capaces de “hacer valer las reglas” frente a actores que —según planteó— no respetan derechos fundamentales. Antes, el republicano había dado otro respaldo al argentino .

El rol de los Cascos Blancos

La oferta argentina se apoya en la trayectoria internacional de los Cascos Blancos, el cuerpo civil especializado en asistencia humanitaria y operaciones internacionales de emergencia que participa desde los años noventa en misiones coordinadas por organismos multilaterales.

Milei sostuvo que esa experiencia constituye “un capital probado” que la Argentina puede aportar a la nueva fuerza de estabilización prevista dentro del esquema del Consejo de la Paz.

Más allá del componente humanitario, la propuesta tiene lectura política: refuerza el posicionamiento internacional del Gobierno argentino dentro del eje liderado por Washington y marca un involucramiento directo en iniciativas de seguridad internacional impulsadas por Trump.

El mensaje presidencial también explicitó el marco ideológico de esa participación. Milei afirmó que la paz solo puede construirse sobre “derechos innegociables” como la vida, la libertad, la propiedad privada y la libertad de expresión, principios que definió como base de la nueva política exterior argentina.

Si bien en un principio iban a acompañarlo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, finalmente la comitiva quedó reducida a este último. Tras las actividades previstas, el mandatario emprenderá el regreso esta misma noche, con llegada a Buenos Aires programada para la mañana del viernes.