Otro golpe para Friedrich Merz: la ultraderecha de AfD crece y saca ventaja en dos elecciones clave de Alemania + Agregar ámbito en









El partido lidera las proyecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y también crece en Berlín. La CDU registraría uno de sus peores resultados.

AfD lidera las primeras proyecciones en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con alrededor del 37% de los votos.

Alternativa para Alemania (AfD) registró un fuerte crecimiento en las elecciones regionales de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según las primeras proyecciones difundidas este domingo, y profundizó la presión política sobre el canciller Friedrich Merz. La formación de extrema derecha se ubica primera en el estado del noreste y también aumenta su representación en la capital.

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El mayor avance se produjo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde AfD obtiene entre el 37% y el 38% de los votos, frente a alrededor del 36% del Partido Socialdemócrata (SPD). Las cifras corresponden a las proyecciones de las cadenas públicas ARD y ZDF y todavía pueden modificarse durante el escrutinio.

El resultado también representa un fuerte retroceso para la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, que ronda apenas el 5% y queda cerca del umbral mínimo necesario para conseguir representación en el Parlamento regional. El canciller calificó el desempeño de su espacio como un “desastre”.

AfD crece con fuerza y golpea al gobierno de Friedrich Merz La elección en Mecklemburgo-Pomerania Occidental muestra un crecimiento significativo de AfD respecto de los comicios regionales anteriores. En 2021 había conseguido el 16,7%, por lo que las primeras proyecciones de este domingo muestran que el partido más que duplicaría aquel porcentaje.

Sin embargo, quedar como primera fuerza no garantiza que AfD pueda encabezar el próximo gobierno regional. El resto de las principales fuerzas políticas rechazaron formar una coalición con el espacio, lo que complica sus posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria.

Friedrich Merz calificó como un “desastre” el resultado de la CDU en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Merz reconoció el revés electoral, aunque ratificó su intención de continuar impulsando las reformas de su administración: “Asumo esta responsabilidad, porque quiero hacer avanzar a nuestro país”, afirmó el canciller después de conocerse las primeras cifras. Qué pasó con AfD en las elecciones de Berlín El escenario es diferente en la capital alemana. Allí, Die Linke aparece como la fuerza más votada, con alrededor del 24,5%, mientras que la CDU se ubica segunda con aproximadamente el 20%. AfD, por su parte, alcanza cerca del 16%, por encima del 9,1% obtenido en las elecciones berlinesas de 2023. Los resultados de este domingo se producen apenas dos semanas después de otro fuerte avance de AfD en Sajonia-Anhalt, donde la formación también consiguió un resultado histórico. La sucesión de elecciones regionales aumentó la presión sobre el gobierno federal encabezado por Merz. El canciller gobierna Alemania desde 2025 y mantiene una coalición con los socialdemócratas. Ahora, el desempeño de la CDU en las dos elecciones vuelve a poner el foco sobre su liderazgo y sobre las dificultades de su administración para avanzar con las reformas económicas y sociales prometidas.

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