Paro de controladores aéreos: más de 20.000 pasajeros afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos

La medida de fuerza de controladores genera cancelaciones y demoras en vuelos nacionales, afectando a más de 20.000 pasajeros.

Más de 20.000 pasajeros se verán afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos nacionales. Mariano Fuchila

El paro de controladores aéreos que se realizó este martes 17 de diciembre impactó a miles de pasajeros en todo el país. Entre las 8 y las 11, vuelos nacionales sufrieron cancelaciones y reprogramaciones en Ezeiza y Aeroparque, mientras las aerolíneas advierten que el efecto dominó podría alcanzar a más de 20.000 pasajeros entre hoy y mañana.

La medida de fuerza vuelve a complicar la operatoria de los aeropuertos. En Ezeiza, se registran retrasos y reprogramaciones que afectan principalmente vuelos de cabotaje operados por distintas compañías. Desde Aeropuertos Argentina señalaron que en Aeroparque también se producen cambios, aunque aún no hay un número exacto de pasajeros afectados.

Paro Controladores aereos Aeroparque y Ezeiza registran complicaciones en la operatoria por la medida de fuerza gremial. NA Según detalló Aerolíneas Argentinas, el paro provocó 67 demoras que involucraron a 7.472 pasajeros y 25 adelantamientos que alcanzaron a otros 3.100, totalizando 94 vuelos afectados y cerca de 11.000 personas impactadas. Todos los servicios corresponden a rutas nacionales.

Cancelaciones y reprogramaciones Flybondi anunció la cancelación de los vuelos a Jujuy y Bariloche de la mañana, así como otros a Salta y Puerto Madryn, además de 69 reprogramaciones y cambios de aeropuerto. JetSMART ajustó algunos horarios sin cancelar servicios, recomendando a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos en la web de la compañía.

flybondi El paro de controladores aéreos provoca demoras y cambios en los itinerarios de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSMART. Flybondi Desde Aeroparque, la operación transcurre con normalidad a esa hora, aunque se mantiene la incertidumbre sobre vuelos más tarde debido a reprogramaciones.

La decisión se inscribe en una serie de acciones que se desplegarán a lo largo de cinco días de diciembre, con impacto escalonado sobre la operatoria aérea. El conflicto se desarrolla en fechas sensibles para el transporte aerocomercial, ya que coincide con los días previos a Navidad y Año Nuevo, cuando aumenta de manera significativa la demanda de vuelos. El cronograma completo de paros ATEPSA confirmó que las medidas se llevarán adelante en las siguientes fechas y horarios: Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectó despegues de vuelos nacionales.

afectó despegues de vuelos nacionales. Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afecta despegues de vuelos nacionales.

afecta despegues de vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

afecta vuelos internacionales en todos los aeropuertos. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afecta toda la aviación en todo el país. Desde el gremio aclararon que la medida alcanzará únicamente a las autorizaciones de despegue y que no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las franjas de paro. No obstante, garantizaron “los servicios mínimos indispensables, garantizando todas las operaciones en emergencia, humanitarias, sanitarias, de Estado y búsqueda y salvamento”.

