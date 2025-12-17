El ejercicio que promete mejorar tu sueño: un entrenamiento para combatir el insomnio + Seguir en









Uno de los aspectos más importantes para el bienestar físico y mental es el buen descanso.

El buen descanso es fundamental para un estado de salud favorable. Imagen: Freepik

Está comprobado que el ejercicio regular es imprescindible para un bienestar tanto físico, como psicológico. Hacer actividad de manera regular mejora considerablemente la salud corporal y también los procesos cognitivos y el estado de ánimo. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, además de la alimentación es, sin dudas, el buen descanso.

En la actualidad, es cada vez más común padecer insomnio. Ya sea por el exceso de pantallas, el avance del sedentarismo y las tendencias a realizar cada vez menos ejercicios. Por eso, consideramos importante mencionar un entrenamiento que se puede tener en cuenta para aprovechar las horas de sueño de mejor manera y amanecer más descansados.

Yoga El yoga de alta intensidad es el ejercicio más efectivo para combatir el insomnio. Imagen: Freepik El entrenamiento más eficaz para combatir el insomnio A través de un trabajo liderado por investigadores de la Universidad Deportiva de Harbin (China), se determinó qué tipo de ejercicios generan mejores resultados a la hora de descansar. Entre ellos, se comparó la efectividad de entrenamientos físicos de tipo aeróbico tradicional como caminar, o de fuerza y rutinas mixtas.

Uno de los hallazgos que causó más impacto fue que el yoga de alta intensidad se posicionó como la actividad más efectiva para mejorar la calidad del sueño, muy por delante de las caminatas y los trabajos de resistencia. Además, no se necesitan sesiones extensas, con un buen entrenamiento de 30 minutos, dos veces por semana, se empiezan a notar mejoras significativas.

Los beneficios del yoga de alta intensidad La investigación no señala una única razón por la que el yoga es tan efectivo, pero sí varios mecanismos que justificarían su impacto. Este tipo de yoga eleva la frecuencia cardiaca, exige a los músculos y genera una carga física comparable a otros entrenamientos exigentes. Una de las claves está en la respiración, el control consciente de la respiración contribuye a la relajación del organismo.

Por otro lado, algunos trabajos realizados en el yoga pueden influir en las ondas cerebrales, favoreciendo un sueño más profundo y prolongado.

