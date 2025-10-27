El Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, aprobó este lunes a través de la Resolución 80/2025 la creación del Digesto de Normas Nacionales de Valuación, que reúne y reordena toda la normativa vigente en materia de valuaciones a nivel nacional.
El Gobierno aprobó el Digesto de Normas Nacionales de Valuación
La medida consolida el marco normativo vigente y deja sin efecto procedimientos internos aprobados entre 2020 y 2021. El nuevo digesto busca facilitar el acceso digital y fortalecer la transparencia en las tasaciones públicas y privadas.
-
Bessent confirmó el swap con el BCRA y justificó el auxilio a la Argentina
-
El BCRA y el Tesoro de EEUU firmaron la ayuda por u$s20.000 millones, pero no impactará de inmediato en reservas
La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, fue adoptada por unanimidad en el Cuerpo Colegiado del organismo y busca -según se detalla en los considerandos- “facilitar el acceso al compendio normativo de manera ágil y accesible” tanto para entidades públicas como para profesionales tasadores, promoviendo “un alto nivel de confianza pública en la práctica de la tasación”.
El nuevo digesto, consolidado al 23 de octubre de 2025, estará disponible en formato electrónico a través del sitio web del Tribunal, con herramientas que permitirán buscar normas y descargar el contenido de forma total o parcial.
Además, la resolución deja sin efecto cinco procedimientos internos aprobados entre 2020 y 2021, vinculados a la determinación de valores de bienes afectados a contratos locativos, programas estatales, registros contables y valuaciones por inspección a distancia.
El presidente del TTN, Julio Roberto Villamonte, firmó la resolución en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones de la Nación (Ley Nº 21.626) y los decretos reglamentarios correspondientes.
Dejá tu comentario