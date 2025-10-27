El Gobierno aprobó el Digesto de Normas Nacionales de Valuación







La medida consolida el marco normativo vigente y deja sin efecto procedimientos internos aprobados entre 2020 y 2021. El nuevo digesto busca facilitar el acceso digital y fortalecer la transparencia en las tasaciones públicas y privadas.

La resolución deja sin efecto cinco procedimientos internos aprobados entre 2020 y 2021, vinculados a la determinación de valores de bienes afectados a contratos locativos, programas estatales, registros contables y valuaciones por inspección a distancia. Depositphotos

El Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía, aprobó este lunes a través de la Resolución 80/2025 la creación del Digesto de Normas Nacionales de Valuación, que reúne y reordena toda la normativa vigente en materia de valuaciones a nivel nacional.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, fue adoptada por unanimidad en el Cuerpo Colegiado del organismo y busca -según se detalla en los considerandos- “facilitar el acceso al compendio normativo de manera ágil y accesible” tanto para entidades públicas como para profesionales tasadores, promoviendo “un alto nivel de confianza pública en la práctica de la tasación”.

Resolución 80/2025 El nuevo digesto, consolidado al 23 de octubre de 2025, estará disponible en formato electrónico a través del sitio web del Tribunal, con herramientas que permitirán buscar normas y descargar el contenido de forma total o parcial.

Además, la resolución deja sin efecto cinco procedimientos internos aprobados entre 2020 y 2021, vinculados a la determinación de valores de bienes afectados a contratos locativos, programas estatales, registros contables y valuaciones por inspección a distancia.

El presidente del TTN, Julio Roberto Villamonte, firmó la resolución en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Tribunal de Tasaciones de la Nación (Ley Nº 21.626) y los decretos reglamentarios correspondientes.