Donald Trump le garantizó a Lula da Silva un futuro acuerdo comercial entre EEUU y Brasil







El presidente brasileño se mostró optimista tras reunirse con su par estadounidense en la cumbre de la ASEAN en Malasia.

Lula y Trump mantuvieron un encuentro en la cumbre de la ASEAN. Foto: @ricardostuckert

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su optimismo sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, tras mantener un encuentro reciente con el mandatario norteamericano, Donald Trump, durante la cumbre de la ASEAN en Malasia.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Lula aseguró que Trump le garantizó la intención de avanzar en un entendimiento bilateral y que las negociaciones podrían concretarse “más rápido de lo que muchos imaginan”. Según el líder brasileño, el diálogo fue “franco y positivo”, y dejó abierta la puerta para fortalecer la relación económica entre ambas naciones.

"Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", señaló el mandatario brasileño en redes sociales.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025 Relación tensa tras altos aranceles Por su parte, el presidente estadounidense fue más cauto. Antes de abandonar Malasia, Trump describió la charla con Lula como "una buena reunión" y calificó al brasileño como "un tipo muy vigoroso". Sin embargo, evitó dar certezas: "No sé si va a pasar algo, pero ya veremos", declaró ante los periodistas a bordo del avión presidencial.

La relación entre ambos países atraviesa tensiones recientes luego de que Washington aplicara aranceles del 50% a productos brasileños, como represalia por la condena al expresidente Jair Bolsonaro. Lula calificó esa medida como “incorrecta”, pero subrayó su disposición al diálogo. “Estoy dispuesto a hablar de cualquier tema con el presidente Trump, incluso sobre cuestiones regionales como la situación en Venezuela”, dijo.

El mandatario brasileño remarcó además que Brasil tiene un papel clave en Sudamérica: “Le recordé que somos el país más grande y económicamente más importante de la región, con vínculos directos con casi todos nuestros vecinos. Nuestra voz debe ser escuchada en cualquier decisión que afecte al continente”, sostuvo. “Es un honor reunirme con el presidente de Brasil. Estoy convencido de que podremos alcanzar acuerdos beneficiosos para ambos países. Nuestra relación siempre ha sido buena y espero que siga fortaleciéndose”, había expresado Trump antes del inicio del encuentro.