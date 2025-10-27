Crimen de Diego Fernández Lima: sobreseyeron a Cristian Graf







El hallazgo de los restos en la casa contigua a la que habitó Gustavo Cerati volvió a poner el caso en el centro de la escena judicial.

Cristian Graf fue sobreseído por el juez Alejandro Litvack, luego de que se determinara que no intervino en el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y hallado muerto en la vivienda de Coghlan.

El juez Alejandro Litvack resolvió el sobreseimiento de Cristian Graf, quien estaba acusado de encubrimiento en el caso del crimen de Diego Fernández Lima, ocurrido en 1984 en una vivienda del barrio porteño de Coghlan. La decisión se tomó luego de su declaración indagatoria.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El caso recobró notoriedad en los últimos meses luego de que, más de 40 años después, fueran hallados los restos de Diego Fernández Lima en el patio de la casa vecina a la que habitó Gustavo Cerati en los años ’80, donde actualmente reside Graf. El adolescente, de 16 años, había desaparecido en julio de 1984, y su muerte continúa bajo investigación.

Qué resolvió la Justicia En su resolución, el magistrado destacó que, cuando Graf llegó a su domicilio —lindante con la obra donde se encontraron los restos—, la investigación ya se encontraba en marcha, con el área vallada, el personal evacuado y la policía científica trabajando en el lugar. “A esa altura, difícilmente podría desviar una investigación ya comenzada, ya que no tuvo ningún acto positivo con las autoridades policiales ni judiciales”, sostuvo Litvack.

El juez remarcó además que Graf no mintió ni aportó pistas falsas para entorpecer la pesquisa, y que sus dichos fueron “expresiones realizadas a otras personas”, sin incidencia en la causa. Tras conocerse la decisión, su abogado Martín Díaz expresó: “Esta defensa trabajó muchísimo para lograr esta resolución, la cual esperábamos y recibimos con satisfacción”.

Días antes, el letrado había anticipado el desenlace al considerar “imposible” que su cliente hubiera encubierto el crimen o suprimido evidencias: “Son dos delitos que él nunca pudo cometer”, sostuvo.

La querella y el fiscal Martín López Perrando tienen tres días para apelar el fallo, aunque estiman que este último no lo hará, ya que “no intervino ni volvió a aparecer en la causa”. La defensa, por su parte, solicitará que se deje constancia de que el proceso no afectó el buen nombre ni el honor de Graf. La historia de Diego Diego Fernández tenía 16 años cuando fue visto por última vez, el 26 de julio de 1984. Integraba las inferiores de Excursionistas y cursaba la secundaria en la ENET N°36. Su desaparición marcó al fútbol argentino y dejó una herida profunda en el barrio de Belgrano. En mayo pasado, durante una demolición en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, obreros hallaron restos óseos en una pequeña fosa. Los análisis forenses y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían al joven, cerrando una búsqueda de cuatro décadas para su familia.

Temas Policiales

Crimen