Guillermo Francos analizó la victoria de La Libertad Avanza: "No es un cheque en blanco"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , destacó los resultados obtenidos por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas y sostuvo que el nuevo escenario del Congreso “marca un cambio impresionante”. Además, aseguró que el oficialismo buscará construir acuerdos con sectores afines para impulsar las reformas que promueve el Gobierno de Javier Milei . "No es un cheque en blanco", advirtió.

Durante una entrevista radial, Francos celebró el crecimiento de la fuerza libertaria en ambas cámaras y remarcó que, junto al PRO , alcanzarán 110 diputados , quedando a solo 19 bancas del quórum propio . “Hemos obtenido una cantidad muy importante de diputados. En nuestro caso, son 93, y con los del PRO suman 110”, precisó.

El funcionario subrayó que el oficialismo buscará tender puentes con legisladores de fuerzas provinciales y bloques menores. “En ese cuadro de los que no son ni PRO ni La Libertad Avanza, hay una cantidad muy importante de diputados que se expresan en distintos bloques, con los que tenemos más coincidencias que disidencias ”, señaló.

Francos mencionó, entre ellos, a los 12 legisladores provinciales, 17 de Provincias Unidas y 3 de la Unión Cívica Radical, y consideró que “hay margen para el diálogo”. “He hablado con muchos de ellos en todo este tiempo. El otro día conversaba con Miguel Ángel Pichetto, que es un diputado con muchísima experiencia”, comentó. En ese sentido, reconoció que puede haber “alguna susceptibilidad” tras las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso durante el primer año de gestión.

El presidente Javier Milei adelantó las medidas que tiene en carpeta para la segunda mitad de su mandato, luego del triunfo en las elecciones 2025 , donde La Libertad Avanza logró revertir el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, el mandatario dio precisiones sobre los cambios en el Gabinete, en tanto que las reacciones del mercado fueron positivas luego del resultado en las urnas.

"Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Si viene una propuesta destructiva es malo, y que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor", analizó Milei este lunes, en diálogo con A24. "Ganar en la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie", expresó.

En ese sentido, el Presidente recordó que al iniciar su mandato "teníamos plantadas las bombas en el Banco Central (BCRA) con que se podía quintuplicar el dinero en un día. Era peor que lo que tenía Raúl Alfonsín en 1989". "Teníamos indicadores sociales que si los sincerabas estábamos mucho peor que en el 2001 y 2002", sostuvo.

Según Milei, "lo peor ya pasó". En un tono de menor confrontación, llamado al diálogo a los gobernadores de por medio tras el triunfo libertario, el Presidente dejó en claro que "podés ir por derecha o más a la izquierda, mayor o menor velocidad, pero hay dos tercios de la Argentina que quiere eso. Tenemos matices, pero queremos el mismo norte", indicó.

Respecto a los cambios en el Gobierno, Milei aclaró que los movimientos se verán a partir del 10 de diciembre. "Se va a construir a la luz del nuevo Congreso" el Gabinete para el inicio de la segunda mitad del mandato, precisó el mandatario.

E insistió en que "estamos de acuerdo con las mismas reformas y las hemos firmado en el Pacto de Mayo". Por eso remarcó que "trabajemos por eso, aunque en el debate haya matices. No tiene que haber una visión cuasi cavernícola de 'hay que romper todo'".