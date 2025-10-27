Virginia Gallardo ocupará una banca en el Congreso: cuándo asume y quiénes quedaron afuera







La actriz y conductora Virginia Gallardo, nacida en Corrientes y conocida por su paso por la televisión y el teatro, dejó de lado su carrera artística para sumarse a la política. Su espacio obtuvo el segundo puesto en Corrientes con el 32,64% de los votos.

Virginia Gallardo ocupará una banca en el Congreso.

Tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el oficialismo obtuvo 64 bancas y alcanzó un total de 93 escaños en la Cámara de Diputados, mientras que Fuerza Patria logro 31 lugares y quedó como segunda fuerza.

De esta manera, se definieron los nuevos integrantes que formaran parte del Congreso de la Nación, en donde destaca una en particular: Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo ocupará una banca en el Congreso

El espacio libertario obtuvo el segundo puesto en Corrientes con el 32,64% de los votos, y consiguió una de las bancas en la Cámara Baja. Por ese motivo, Gallardo, que logró convertirse en diputada nacional tras presentarse en las elecciones legislativas como candidata de La Libertad Avanza, asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, en el marco de un Congreso renovado que marcará la segunda mitad del gobierno de Milei.

Cuáles son las figuras que quedaron afuera del Congreso Si bien Virginia Gallardo obtuvo su banca en el Congreso, fueron varias las extravagantes figuras que se candidatearon para intentar ganarse un lugar.

Una de ellas, fue Fernando Burlando, que se presentó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el partido Propuesta Federal para el Cambio. Burlando era quien encabeza esta lista, que tuvo 236 mil votos, logrando un 2,79% de los totales. No logró ganar una banca en el congreso. Otro fue el cordobés Stefano Lopez Chiodi, que se hizo conocido por su apodo “Alfajor Tatín” y encabezaba la lista Frente Federal de la Acción Solidaria. El partido logró tan solo 3.853 votos, un 0,19% del total. Por su parte, Héctor “La Coneja” Baldassi, el ex árbitro de fútbol y anterior integrante del congreso por el Pro, en esta ocasión encabezó una nueva lista llamada Ciudadanos. Fueron 10.434 los votos computados para su partido, con un 0,54% del total de los votos en Córdoba. Por último, Claudio Omar García, conocido como el Turco García, exfutbolista y referente deportivo, encabezó la lista Integrar como candidato a diputado nacional por la Cuidad de Buenos Aires. Fueron 7.712 votos computados para este partido, un 0,48 % que no fue suficiente para logar ocupara una banda en el congreso.