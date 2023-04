El Gobierno apunta a Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Alfonso Prat Gay por entorpecer negociación con el FMI

El Gobierno advierte que la oposición tiene en marcha un plan para boicotear las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este domingo el director argentino ante el organismo, Sergio Chodos, afirmó que “tres economistas del gobierno anterior" le pidieron a funcionarios del FMI que no brinden asistencia a Argentina hasta que asuma una nueva gestión. Altas fuentes oficiales revelaron a Ámbito que los nombres apuntados son los del ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, su antecesor Alfonso Prat Gay y el ex titular del Banco Central, Guido Sandleris. En el Ejecutivo consideran que la estrategia “busca empujar al país al default”.