El Gobierno asegura que "no hay peligro de embargo" de activos del BCRA en el exterior

El funcionario de La Libertad Avanza respondió en conferencia de prensa y, ante la advertencia de economistas, respaldó al ministro de Economía Luis Caputo. "Efectivamente ratifico todo lo que dijo el ministro Caputo. Marcan el oro porque les parece algo llamativo, pero el mismo manejo se puede tener con cualquiera de los activos del Banco Central para efectivamente lograr el mayor rendimiento y, en el caso del oro, que no esté ocioso en términos de rendimiento, pero no tiene ninguna anomalía la operación. No hay peligro de embargo, sino no lo hubiésemos hecho", señaló.