Lanzó un hit escuchado en todo el mundo y ganó millones, pero perdió todo por no saber controlarse

La industria de la música es uno de los sectores donde más dinero se puede generar. Varios artistas lograron ganar millones de dólares gracias a su talento, así haya sido cosa de una sola vez o con varios éxitos sonando en las radios de todo el mundo.

En el primero de los casos, si se coronan con un solo hit deben prepararse para soportar el golpe una vez que la canción pierda popularidad. Pero MC Hammer , recordado por una icónica melodía, no supo entender eso y perdió gran parte de su fortuna.

Nació como Stanley Kirk Burrell antes de empezar a ser reconocido por su nombre artístico. Tuvo su primer trabajo a los 11 años al ser contratado por el dueño de los Oakland Athletics como recogepelotas . Terminó la secundaria y se unió a la Marina de los Estados Unidos, sirviendo por tres años y dado de baja con honores.

Regresó a Oakland y optó por trabajar en algunos clubes locales. Al descubrir el mundo de la música desde el otro lado, consiguió dinero prestado de exjugadores del equipo en el que fue alcanzapelotas en su niñez y adolescencia, por lo que abrió su propia discográfica.

Con mucho esfuerzo, fundó Bust it Productions, la cual mantenía a flote con dificultad. Tras trabajo constante, consiguió sacar su propio álbum producido por su sello, "Feel My Power" , que vendió 60 mil copias y ganó popularidad tanto en las calles como en los clubes.

La gloria absoluta y los millones llegaron con su éxito más importante, "U Can't Touch This", un hit que al día de hoy aparece en televisión, cine, radio y sobre todo en las redes sociales. Capitol Records le hizo una oferta imposible de rechazar y llevó a cabo una gira internacional para promocionar sus trabajos posteriores. Pero todo lo que sube tiene que bajar si uno no hace lo posible por mantenerse estable.

Perdió millones en tiempo récord: qué pasó con el rapero

En 1991, entre giras, venta de discos, merchandising, patrocinios y regalías, ganó 33 millones de dólares. Era de los artistas que más dinero recaudaban en la época de los 90, pero jamás encontró moderación en su estilo de vida: gastaba mucho más de lo que le ingresaba por la música.

Su polémica más grande llegó con la inversión en su mansión soñada. Compró una casa de lujo que demolió para aprovechar el espacio del terreno para una construcción que demandó 11 millones de dólares. Su hogar lo tenía todo: dos piscinas, varias canchas de tenis, sala de ensayo, garaje para 17 autos de alta gama y un campo de béisbol.

A eso se sumaron otras compras: aviones, compañías discográficas y los 500 mil dólares mensuales que despilfarraba con sus amigos, a quienes les cumplió todos sus caprichos. Se declaró en bancarrota en 1996 y pidió dinero prestado para poder pagarles a sus abogados. Actualmente logró recuperarse y cuenta con un patrimonio de 2 millones de dólares, aunque no goza de la fama que supo tener.