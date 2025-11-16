Córdoba: dos mujeres terminaron internadas tras un violento choque múltiple







De acuerdo con información policial, el incidente involucró a tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos sobre la transitada arteria.

Los tres vehículos protagonizaron un siniestro vial que no termino en tragedia de milagro

Un grave choque múltiple ocurrido este sábado por la tarde en la zona norte de la ciudad de Córdoba dejó a dos mujeres hospitalizadas con traumatismos de cráneo. El siniestro se registró sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura del barrio Guiñazú, y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.

De acuerdo con información policial, el incidente involucró a tres Volkswagen Gol que circulaban en distintos sentidos sobre la transitada arteria. En las imágenes difundidas por el servicio 911 puede verse cómo uno de los vehículos reduce la velocidad para girar hacia la izquierda. Segundos después, otro Gol lo impacta desde atrás, provocando que el primero cruce de carril e impacte frontalmente contra un tercer auto blanco que venía en dirección contraria. Un cuarto vehículo logró evitar el choque gracias a una maniobra de último momento.

El golpe más fuerte lo recibió la conductora del auto que intentaba doblar, quien quedó atrapada dentro del habitáculo. Efectivos del DUAR, bomberos y personal médico trabajaron durante varios minutos para liberarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital Elpidio Torres, donde permanece internada en terapia intensiva. La conductora del segundo vehículo también sufrió lesiones de consideración y fue derivada al mismo centro de salud.

choque-cordoba La fiscalía de turno analiza ahora las imágenes de las cámaras y los testimonios recabados para determinar las causas del accidente y eventuales responsabilidades. En el auto blanco viajaba una familia con tres menores, que resultó ilesa según indicaron fuentes policiales. La fiscalía de turno analiza ahora las imágenes de las cámaras y los testimonios recabados para determinar las causas del accidente y eventuales responsabilidades.

