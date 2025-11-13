Mercedes-Benz presentó la última tecnología del camión Actros L 2663







Se trata del modelo más premiado por su equipamiento con la última tecnología, y se exhibe con una experiencia inmersiva para todos los visitantes de la feria que se desarrolla en Costa Salguero.

El Actros L 2663 que se exhibe en Costa Salguero

En el marco de TecWeek 2025, el evento de tecnología e innovación que se desarrolla del 10 al 15 de noviembre en Costa Salguero, Mercedes-Benz Camiones y Buses presenta una propuesta que combina potencia, diseño y tecnología. El gran protagonista es el Actros L 2663 que se exhibe en su versión LS/33 Tractor 6x4 color gris, y brinda la posibilidad de experimentar su conducción a través de realidad virtual.

“TecWeek es el espacio ideal para mostrar todo el potencial tecnológico del Actros L 2663. Este camión reúne los sistemas de asistencia más avanzados del mercado y una conectividad que redefine la experiencia de manejo. Nuestra participación busca acercar al público la tecnología que caracteriza a los camiones Mercedes-Benz y el grado de avance de los sistemas de seguridad y eficiencia”, expresó Roberto Faist, Gerente de Producto y Marketing de Mercedes-Benz Camiones.

A través de cascos de realidad virtual, los visitantes pueden simular situaciones reales de conducción y experimentar cómo funcionan los sistemas inteligentes del Actros. Entre ellos se destacan el Active Brake Assist 5, que detecta obstáculos y frena automáticamente en caso de emergencia; el innovador sistema MirrorCam, que reemplaza los espejos tradicionales por cámaras digitales que mejoran la visibilidad y reducen la resistencia al viento; el control de carril, que alerta al conductor ante desvíos involuntarios; y el control de proximidad, que regula la distancia con el vehículo que circula adelante. También se presentan el sistema de gestión de flotas Fleetboard, el puesto de conducción digital Multimedia Cockpit y el control crucero inteligente, que optimizan la eficiencia operativa y elevan la experiencia de manejo.

TecWeek Actros L (4) El Actros L 2663 es el modelo más robusto y equipado del portfolio de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Está impulsado por el motor OM 473 de 15,6 litros y 625 caballos de fuerza, con un torque de 3.000 Nm, lo que lo posiciona como el camión más potente del mercado argentino. Esta potencia se combina con una caja automatizada Powershift 3 de 12 marchas, que mejora el rendimiento, reduce el consumo de combustible y facilita la conducción. Su configuración 6x4 y los ejes con reducción en los cubos de rueda lo hacen ideal para aplicaciones de máxima exigencia, como el transporte en bitrenes de hasta 75 toneladas.

La cabina “L” está diseñada para ofrecer el máximo confort en viajes de larga distancia. Con techo elevado, piso plano, dos camas, asientos neumáticos calefaccionados con ajuste lumbar, heladera tipo frigobar, climatización automática y múltiples espacios de guardado, cada detalle está pensado para mejorar la experiencia del conductor tanto en la jornada laboral como en los momentos de descanso. Además, incorpora dos pantallas digitales de alta resolución, sensores de luz y lluvia, luces LED y un volante multifunción revestido en cuero, que refuerzan la sensación de estar al mando de un vehículo de última generación.

TecWeek Actros L (5) El Actros L 2663 es el modelo más robusto y equipado del portfolio de Mercedes-Benz Camiones y Buses. Con esta participación en TecWeek, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma su compromiso con la innovación y la movilidad. La marca acompaña a los sectores que dinamizan la economía del país con una propuesta integral que combina productos de la más avanzada tecnología con una estrategia de servicios pensada para cada necesidad, desde el asesoramiento comercial hasta la posventa, incluyendo repuestos, mantenimiento y financiación. El público está invitado a visitar el stand de Mercedes-Benz Camiones y Buses en Costa Salguero para vivir esta experiencia inmersiva y conocer de cerca el camión más potente del mercado.