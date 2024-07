El Gobierno eliminó el pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación: a quiénes beneficia

El Ministerio de Seguridad eliminó la Tasa de Seguridad de la Aviación para los pasajeros que embarquen aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y todo otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular.

Salida de emergencia avion.jpeg Desde 2019, los vuelos charter han crecido en forma significativa en Argentina

Además, afirman que “los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa”.