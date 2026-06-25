El Gobierno oficializó la designación de Patricio Michlig como vicepresidente de la UIF + Agregar ámbito en









El abogado especializado en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ocupará la vacante que permanecía abierta desde abril. Su nombramiento fue respaldado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y quedó formalizado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La incorporación de Michlig cubre la vacante que había dejado Santiago Martín González Rodríguez, cuya renuncia fue aceptada a fines de abril.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Patricio Mariano Michlig como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La medida fue formalizada mediante el decreto 534/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

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La incorporación de Michlig cubre la vacante que había dejado Santiago Martín González Rodríguez, cuya renuncia fue aceptada a fines de abril. El nombramiento contó con el aval del titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien además suscribió el decreto correspondiente.

La semana pasada, el candidato había participado de una audiencia pública convocada por la cartera de Justicia para evaluar su postulación. Durante ese encuentro, realizado en la sede ministerial de la Ciudad de Buenos Aires, Mahiques destacó sus antecedentes técnicos y profesionales en materia de prevención y combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, tanto en el ámbito local como internacional.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo remarcó que "el cumplimiento de los estándares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible la designación de su nuevo vicepresidente en forma inmediata", en referencia a la vacancia que se mantenía desde abril.

La UIF tiene entre sus principales funciones la recepción y análisis de reportes de operaciones sospechosas, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones antilavado por parte de los sujetos obligados y la colaboración con la Justicia en investigaciones vinculadas a delitos financieros. Además, mantiene vínculos de cooperación con organismos internacionales especializados, entre ellos el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que fija los estándares globales en la materia.

La designación de Michlig se realizó conforme al procedimiento previsto por la Ley 25.246, que establece una instancia de consulta ciudadana para evaluar la capacidad técnica, moral y el compromiso de los candidatos con el sistema democrático y los derechos humanos. Tras completarse ese proceso, el Gobierno avanzó con su nombramiento. Según informó el Ministerio de Justicia, Michlig es abogado egresado de la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con una diplomatura en Tecnologías Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otra en Derecho 4.0 de la Universidad Austral. Entre 2022 y abril de este año se desempeñó como coordinador nacional de los programas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del Ministerio de Justicia. En ese rol fue representante argentino ante el GAFI, el GAFILAT y el Grupo de Expertos en Lavado de Dinero de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante 2023 y 2024 participó en la elaboración de insumos técnicos para la evaluación mutua del GAFI y el GAFILAT, coordinó la posición argentina ante organismos internacionales y colaboró con autoridades judiciales y fiscales en investigaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. También intervino en el diseño de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en distintas evaluaciones nacionales de riesgo. En el plano académico, obtuvo en 2017 el primer puesto en la IV Competencia de Arbitraje Internacional de Inversiones realizada en Bogotá y recibió una beca a la excelencia académica otorgada por la American University Washington College of Law de Estados Unidos.