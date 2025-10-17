El Gobierno oficializó nuevas reglas para las inscripciones virtuales de autos 0 km







A través de la Disposición 745/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor incorporó modificaciones al sistema virtual RUNA y aprobó los modelos de instrumentos digitales para la inscripción inicial de vehículos.

El Ministerio de Justicia, mediante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), oficializó este viernes la Disposición 745/2025, que introduce nuevas disposiciones en el sistema de inscripción virtual de automotores cero kilómetro (0 km), tanto nacionales como importados.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, modifica la Disposición 93/2025 e incorpora precisiones sobre los controles automáticos, la validación de identidad y el uso del Registro Único Virtual (RUV), canalizado a través del sistema informático Registro Único Nacional del Automotor (RUNA).

Entre los cambios destacados, se dispone que el adquirente deberá validar digitalmente el instrumento de petición de inscripción inicial, realizar el pago de aranceles y que los comerciantes habitualistas certificarán la exactitud de los datos consignados, además de informar la obligatoriedad del grabado de autopartes y cristales.

La disposición también aprueba el “Diagrama de flujo de datos del sistema RUNA”, el “Protocolo de validación de identidad” y el modelo del “Instrumento de petición virtual de inscripción inicial”, que tendrá carácter de Solicitud Tipo sin costo para el usuario.

Según el texto oficial, la medida busca dotar al proceso de mayor transparencia, celeridad y seguridad jurídica, y entra en vigencia a partir de su publicación. Hasta que el sistema RUNA habilite todas las validaciones digitales, los comerciantes podrán firmar las constancias correspondientes para su entrega a los compradores.

