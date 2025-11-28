SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025 - 12:00

Recién llegada a Netflix: un hombre mayor planea su muerte, hasta que una familia alegre interrumpe sus planes

Descubrí esta comedia conmovedora, protagonizada por Tom Hanks, que enseña a darse segundas oportunidades.

Un Vecino Gruñón está protagonizada por Tom Hanks y Mariana Treviño.

"Un Vecino Gruñón" está protagonizada por Tom Hanks y Mariana Treviño.

La plataforma de streaming Netflix es una de las más grandes en todo el mundo gracias a su gran variedad de contenidos. Recientemente llegó a este servicio una película protagonizada por Tom Hanks, que muestra que las familias pueden surgir de los lugares más inesperados.

Se trata de “Un Vecino Gruñón”, un filme estrenado en 2022 y dirigido por Marc Foster. Este se basó en el bestseller “Un Hombre Llamado Ove”, escrito por Fredrik Backman, y anteriormente se realizó una adaptación sueca homónima del libro, protagonizada por Rolf Lassgård.

Un Vecino Gruñon 1

De qué trata Un Vecino Gruñón

Otto Anderson es un viudo gruñón que siente que la vida ya no tiene sentido desde la muerte de su esposa. Es por ello que pasa sus días criticando y juzgando a sus irritantes vecinos. Un día, mientras intentaba terminar con su vida, una alegre familia interrumpe sus planes y se muda al lado de su casa.

En esa familia está Marisol, una mujer embarazada que comenzará a pasar por la puerta de Otto en reiteradas ocasiones. Pronto, esto se convertirá en una amistad inesperada que pondrá el mundo de Otto de cabeza, quien comenzará a cuestionarse si vale la pena darle una segunda oportunidad a la vida.

Trailer de Un Vecino Gruñón

Embed - EL PEOR VECINO DEL MUNDO. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.

Reparto de Un Vecino Gruñón

  • Tom Hanks como Otto Anderson

  • Mariana Treviño como Marisol

  • Rachel Keller como Sonya

  • Manuel García-Rulfo como Tommy

  • Cameron Britton como Jimmy

  • Juanita Jennings como Anita

  • Mack Bayda como Malcolm

