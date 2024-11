El Gobierno relajará el cepo a las importaciones por courier: cinco puntos clave del nuevo régimen

Hasta el momento, el valor de la mercancía no podía exceder los u$s1.000 por envío y el peso total no puede superar los 50 Kg. A partir de diciembre, el valor máximo se eleva a u$s3.000 por envío.

2. Courier Comercial

Según explicó Marzorati, podrá ser utilizado siempre que no supere los límites indicados de límite y peso; siempre que no requiera intervención de terceros organismos, como pueden ser los Reglamentos Técnicos, ANMAT, INAL, entre otros. "No hay límites en la cantidad de envíos", agregó.