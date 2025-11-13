El INDEC aprobó un marco normativo integral para la producción, difusión y confidencialidad de las estadísticas oficiales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos estableció las bases para la planificación, calidad y resguardo de los datos del Sistema Estadístico Nacional, en línea con los principios de Naciones Unidas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aprobó un nuevo marco normativo que regula la planificación, producción y difusión de las estadísticas oficiales, así como la protección de los datos individuales, la calidad de la información y la cooperación internacional . La medida quedó formalizada mediante la Resolución 130/2025 , publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su director, Marco Lavagna .

La normativa actualiza los criterios de funcionamiento del organismo y de los servicios estadísticos que integran el Sistema Estadístico Nacional (SEN), en concordancia con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas .

Según el texto, las estadísticas oficiales deben elaborarse como un bien público , con altos estándares de calidad, transparencia, independencia profesional y confidencialidad.

Entre los puntos centrales, el INDEC definió la creación de un Plan Estadístico Plurianual que contendrá la estrategia de desarrollo de las estadísticas oficiales del país por un período de seis años . Ese plan incluirá las operaciones estadísticas previstas, los métodos de recolección de datos y los registros administrativos -públicos o privados- que se utilicen con fines estadísticos.

La resolución también refuerza el secreto estadístico , que garantiza la confidencialidad de los datos individuales de personas y empresas, y establece que esa información sólo podrá utilizarse con fines estadísticos. Además, prohíbe su utilización para investigaciones, auditorías o procesos judiciales y fija sanciones para quienes vulneren la confidencialidad o hagan uso indebido de la información.

En materia de calidad y difusión, el INDEC se compromete a asegurar la pertinencia, precisión, fiabilidad, oportunidad y comparabilidad de las estadísticas oficiales. Asimismo, reconoce el potencial de la inteligencia artificial para mejorar los procesos estadísticos, siempre que se aplique bajo estándares éticos y conforme a los principios internacionales.

El organismo también promoverá la utilización de registros administrativos con fines estadísticos y la coordinación con entidades del sector privado para el intercambio de grandes volúmenes de datos, respetando los principios de confidencialidad y finalidad estadística.

Por último, la resolución dispone que el INDEC fortalecerá su participación en espacios de cooperación internacional -como la Comisión de Estadística de la ONU, la CEPAL, el FMI y el BID- para incorporar buenas prácticas y metodologías reconocidas a nivel global.

El INDEC analiza cambios clave en la medición de pobreza

Tras confirmar que el nuevo índice de inflación debutará a comienzos de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) analiza nuevos cambios en mediciones clave como las canastas básicas, que se utilizan para medir el umbral de pobreza, así como también la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de salarios.

La intención del organismo que conduce Marco Lavagna es modernizar las metodologías, ya que algunas se vienen utilizando hace más de dos décadas, como era el caso del índice de precios al consumidor (IPC) que, actualmente, está basado en la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2003-2004. El debut del nuevo IPC se concretará en el mes de febrero con la medición de inflación de enero.

El cambio metodológico en la medición de la pobreza se dará tras la actualización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contiene alimentos y bebidas, y se utiliza para calcular la línea de indigencia; mientras que la Canasta Básica Total (CBT) añade también bienes y servicios no alimentarios tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etc, y se utiliza para medir el umbral de pobreza.