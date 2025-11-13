Leandro Paredes habló de la chance que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca







El capitán de Boca se refirió a la posibilidad que su amigo y excompañero en la Roma de Italia vuelva al país para jugar en el "Xeneize".

Leandro Paredes habló de la chance que Paulo Dybala sea refuerzo de Boca

Luego de ganar el Superclásico, el cual selló la clasificación de Boca a la próxima edición de la Copa Libertadores, el mediocampista Leandro Paredes habló sobre la posibilidad de que Paulo Dybala llegue al “Xeneize”.

El referente del equipo de la RIbera habló sobre el presente del grupo bajo la conducción de Claudio Úbeda y también sobre un tema que ilusiona a los hinchas, la posible llegada del jugador de la Roma al club.

Paredes admitió que mantiene contacto frecuente con su amigo y excompañero de la Selección argentina: “Yo ya lo hablé varias veces con él”, reconoció, aunque rápidamente bajó las expectativas con un mensaje de respeto hacia las decisiones personales del cordobés.

“Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. No soy quién para meterme en las decisiones de los demás”, expresó sobre Dybala, dejando en claro que la decisión solo podrá tomarla él.

Si bien fue cauto, el capitán no ocultó la ilusión que genera la posibilidad de compartir vestuario con su amigo: “La ilusión y el deseo siempre están, pero son decisiones muy personales, en las que no me puedo meter”.

Además, recordó su propia experiencia antes de regresar a Boca: "Hasta que vine, me cagaron a puteadas, así que hay que estar tranquilos. Cada uno vive su carrera como quiere y como crea que es mejor. Ojalá él pueda decidir lo que quiera hacer". El panorama contractual de Dybala sigue abierto, ya que su vínculo con la Roma vence en julio de 2026 y, cualquier posible desembarco en Boca, dependerá tanto de su situación en Italia como de su deseo personal y familiar.