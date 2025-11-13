Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Provincial el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres







El gobierno bonaerense declaró de Interés Provincial la conmemoración del 25 de noviembre, en línea con lo dispuesto por la Asamblea General de la ONU en 1999.

La Provincia declaró de Interés el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diario de Sevilla

El Gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Mujeres y Diversidad, declaró de Interés Provincial el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, cuya conmemoración se celebra cada 25 de noviembre, según la Resolución 853/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial de la provincia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se enmarca en una solicitud del Honorable Senado bonaerense, que en sesión del 24 de junio de 2025 propuso el reconocimiento provincial de la fecha establecida por las Naciones Unidas en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Trujillo.

25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres El Ministerio de Mujeres y Diversidad impulsa políticas integrales de prevención y acompañamiento. Origen de la conmemoración y objetivo de la ONU En los considerandos, el Ministerio recordó que la ONU instituyó la jornada en 1999 mediante la Resolución 54/134, con el objetivo de promover políticas y campañas de concientización, prevención y erradicación de las violencias por razones de género.

OFICIAL (2) El texto también subraya que la violencia de género constituye una problemática social que requiere la intervención del Estado, y detalla que la cartera provincial implementa políticas públicas integrales para la asistencia, protección y reparación de las personas y comunidades afectadas, así como programas de prevención en conjunto con municipios y organizaciones sociales.

Sin compromiso de gasto para el Estado provincial La resolución aclara que la declaración no implica compromiso de gasto alguno para el Estado provincial, conforme al Decreto 2590/94, y fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 272/17 y la Ley 15.477, que asigna al Ministerio la responsabilidad de diseñar y monitorear políticas de igualdad de género.