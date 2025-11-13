SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
13 de noviembre 2025 - 08:45

Los ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, según el Departamento de Justicia

Los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, dicen desde Washington por las incursiones en "aguas internacionales". La ONU, cuestiona el accionar y exige investigación.

El Departamento de Justicia de EEUU comunció que los ataques en el Caribe son legales.

El Departamento de Justicia de EEUU comunció que los ataques en el Caribe son legales.

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

Informate más

"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", dijo un portavoz del Departamento de Justicia. "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", añadió

Naciones Unidas pone en duda si los ataques en el Caribe son legales

Asamblea General de las Naciones Unidas
Naciones Unidas, 15 de septiembre de 2025

Naciones Unidas, 15 de septiembre de 2025

Por otro lado, el pasado lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró este lunes que se debe investigar la legalidad de los intervenciones militares contra los supuestos barcos que transportan drogas. "Hay fuertes indicios" de que los ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales", dijo a Washington el austriaco.

Turk, dijo que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían ser "operaciones de aplicación de la ley", que a su vez están sometidas a la reglamentación internacional sobre derechos humanos, dijo en una entrevista con AFP. En tales casos, "el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado", dijo Turk. "Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo", cerró.

Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas contra embarcaciones que según Washington están transportando drogas. El más reciente tuvo lugar en el Pacífico durante el fin de semana y dejó seis personas muertas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias