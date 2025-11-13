Los ataques de EEUU contra presuntas narcolanchas en el Caribe son legales, según el Departamento de Justicia







Los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, dicen desde Washington por las incursiones en "aguas internacionales". La ONU, cuestiona el accionar y exige investigación.

El Departamento de Justicia de EEUU comunció que los ataques en el Caribe son legales.

Los ataques realizados por EEUU contra presuntas lanchas narco en el Caribe, son legales y los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello, según afirmó el Departamento de Justicia del país norteamericano, este miércoles.

Los militares encargados de ejecutar las órdenes de ataque, que han dejado al menos 76 personas muertas, no corren riesgo de ser procesados, dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

"Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", dijo un portavoz del Departamento de Justicia. "El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes lícitas y, como tal, no puede ser procesado", añadió

Naciones Unidas pone en duda si los ataques en el Caribe son legales Asamblea General de las Naciones Unidas Naciones Unidas, 15 de septiembre de 2025 peacekeeping.un.org Por otro lado, el pasado lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró este lunes que se debe investigar la legalidad de los intervenciones militares contra los supuestos barcos que transportan drogas. "Hay fuertes indicios" de que los ataques constituyen "ejecuciones extrajudiciales", dijo a Washington el austriaco.

Turk, dijo que las operaciones contra presuntos traficantes de drogas deberían ser "operaciones de aplicación de la ley", que a su vez están sometidas a la reglamentación internacional sobre derechos humanos, dijo en una entrevista con AFP. En tales casos, "el uso de fuerza letal tiene que ser extremadamente limitado", dijo Turk. "Tiene que ser el último recurso absoluto frente a un ataque inmediato. Eso no es lo que estamos viendo", cerró.

Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas contra embarcaciones que según Washington están transportando drogas. El más reciente tuvo lugar en el Pacífico durante el fin de semana y dejó seis personas muertas, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth. El presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, ha afirmado que el aumento militar es parte de un complot para derrocarlo.