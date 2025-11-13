Autorizan a Azul Linhas Aéreas a operar vuelos de carga entre Argentina y Brasil







La Subsecretaría de Transporte Aéreo habilitó a la compañía brasileña Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a prestar servicios regulares y no regulares internacionales de carga y correo.

El Ministerio de Economía aprobó la operación de Azul Linhas Aéreas en rutas internacionales de carga y correo. Getty Images

El Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, autorizó a la empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Sucursal Argentina a explotar servicios aéreos regulares y no regulares internacionales de carga exclusiva y correo. La medida fue formalizada mediante la Disposición 39/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario Hernán Adrián Gómez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el texto oficial, la autorización se enmarca en el Acuerdo sobre Transportes Aéreos Regulares firmado entre la Argentina y Brasil en 1948 -aprobado por la Ley 13.920-, así como en las Actas de Reunión de Consulta y los Memorandos de Entendimiento suscriptos en 2006, 2017, 2019, marzo y septiembre de 2024.

PR-ANY@PEK_(20200524171038) La compañía brasileña fue habilitada para ofrecer servicios regulares y no regulares en territorio argentino. Wikipedia La empresa presentó el expediente y cumplió con los requisitos exigidos La disposición indica que la empresa de bandera brasileña presentó el expediente para solicitar la explotación de los servicios, que la operatoria propuesta se encuentra contemplada dentro del marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países.

A su vez, detalla que fue designada por la autoridad aeronáutica de Brasil para realizar servicios regulares y no regulares hacia territorio argentino, cumpliendo con los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

aviso_334454 ANAC y el Ministerio de Economía dieron el visto bueno La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Dirección Nacional de Transporte Aéreo emitieron dictámenes favorables dentro de sus competencias.

Asimismo, el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía tomó la intervención que le corresponde, y la medida se dicta conforme a lo establecido por la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) y los Decretos 50/2019 y 599/2024. Finalmente, la resolución instruye a notificar a la empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. y a comunicar la medida a la ANAC.