El INCAA elevó los montos de los microcréditos para proyectos de cine y audiovisual







El organismo aumentó los topes de los préstamos a 100 mil dólares para ficción y animación, y a 50 mil dólares para documentales, además de actualizar el procedimiento y los contratos del programa.

El INCAA actualizó los montos de los microcréditos para impulsar la producción nacional. Depositphotos

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó una nueva versión del Procedimiento de Otorgamiento de Microcréditos para la Producción Audiovisual y actualizó el modelo de contrato de mutuo que rige estos préstamos destinados a financiar proyectos cinematográficos y audiovisuales. La medida fue formalizada mediante la Resolución 720/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.

incaa.jpg La nueva resolución permite acceder hasta 100 mil dólares para proyectos de ficción y animación. Aumentan los montos de los microcréditos para ficción, animación y documental El texto eleva los montos máximos de los microcréditos hasta el equivalente en pesos de 100 mil dólares para proyectos de ficción y animación, y 50 mil dólares para documentales, calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día previo al pago.

Además, autoriza a los productores que ya hayan recibido o tengan aprobado un microcrédito a solicitar una suma adicional hasta alcanzar los nuevos topes. Esa ampliación será considerada parte del mismo préstamo y estará sujeta a la firma de una adenda al contrato original.

La resolución también establece que el capital e intereses de los microcréditos podrán devolverse en hasta ocho cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, y dispone la publicación de la medida en la página oficial del INCAA.

La norma busca agilizar los procedimientos, simplificar la documentación y adecuar los requisitos de acceso, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la producción audiovisual nacional.