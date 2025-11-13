El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó una nueva versión del Procedimiento de Otorgamiento de Microcréditos para la Producción Audiovisual y actualizó el modelo de contrato de mutuo que rige estos préstamos destinados a financiar proyectos cinematográficos y audiovisuales. La medida fue formalizada mediante la Resolución 720/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano.
El INCAA elevó los montos de los microcréditos para proyectos de cine y audiovisual
El organismo aumentó los topes de los préstamos a 100 mil dólares para ficción y animación, y a 50 mil dólares para documentales, además de actualizar el procedimiento y los contratos del programa.
-
El cine argentino no pasa desapercibido en Mar del Plata: dos festivales y un espectador comprometido
-
Johnny Depp fue declarado "visitante ilustre" en La Plata ante una multitud que lo recibió
Aumentan los montos de los microcréditos para ficción, animación y documental
El texto eleva los montos máximos de los microcréditos hasta el equivalente en pesos de 100 mil dólares para proyectos de ficción y animación, y 50 mil dólares para documentales, calculado al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día previo al pago.
Además, autoriza a los productores que ya hayan recibido o tengan aprobado un microcrédito a solicitar una suma adicional hasta alcanzar los nuevos topes. Esa ampliación será considerada parte del mismo préstamo y estará sujeta a la firma de una adenda al contrato original.
Facilidades en los plazos de devolución y actualización contractual
La resolución también establece que el capital e intereses de los microcréditos podrán devolverse en hasta ocho cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, y dispone la publicación de la medida en la página oficial del INCAA.
La norma busca agilizar los procedimientos, simplificar la documentación y adecuar los requisitos de acceso, con el objetivo de fortalecer el financiamiento de la producción audiovisual nacional.