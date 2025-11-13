La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al shutdown del gobierno

Donald Trump firmó en el Salón Oval la ley que pone fin al cierre del gobierno. Un gran porcentaje de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el proyecto, que fijó un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero de 2026.