Tras el visto bueno del Senado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley que pone fin al shutdown del gobierno de Donald Trump. Así, tras 43 días, finalizó el cierre estatal más prolongado de la historia norteamericana.
13 de noviembre 2025 - 08:50
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al shutdown del gobierno
Donald Trump firmó en el Salón Oval la ley que pone fin al cierre del gobierno. Un gran porcentaje de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el proyecto, que fijó un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero de 2026.
