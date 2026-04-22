El índice líder mejoró pero aún hay un 85% de chances que en los próximos meses la economía entre en recesión + Seguir en









El Índice Líder (IL) crece 0,83% en su versión desestacionalizada durante marzo pero en términos interanuales, el Índice Líder decrece 4,93% con respecto a febrero de 2025.

La economía podría entra en recesión, según adelantan algunos indicadores.

El Índice Líder (IL), elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que busca anticipar cambios en el ciclo de actividad económica con meses de antelación, reveló en marzo que hay un 85% de probabilidad de que la economía deje de crecer en los próximos meses. De esta forma este indicador predice puntos de giro en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

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El ILCIF crece 0,83% en el mes de marzo con respecto a la medición del mes anterior, y se ubica en 125.53 puntos. El indicador, por su parte, presenta una disminución de 2,91% con respecto a marzo de 2025. A su vez, la serie de referencia, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró un incremento de 0,42% durante enero de 2026.

En marzo de 2026, el Índice de Difusión (IDCIF) se encuentra en 60%. Esto quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, seis presentan variaciones positivas significativas: precio Despachos de cemento, los Índices Bursátiles en términos reales, los Índices de Producción de minerales no metálicos y siderurgia y el precio FOB de la soja.

¿La economía dejará de crecer? Por último, en marzo de 2026, la probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 85%.

"El IL define una recesión cuando la serie de tendencia ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas. Es decir, dos trimestres de caída. Tanto la serie de TC como la serie desestacionalizada se calculan con filtros que en las puntas de la serie son asimétricos por lo que, para confirmar el dato de los últimos meses tienen que pasar algunos meses hacia adelante. Hasta febrero el EMAE mostraba caídas consecutivas desde mayo hasta octubre, lo que producía una probabilidad muy alta de ingresar en una recesión", relevaron desde la Di Tella.

Posteriormente indicaron que los datos del mes de diciembre revirtieron la evolución de la serie de TC del EMAE que ahora muestra cuatro caídas consecutivas de mayo a agosto. "Las caídas se revierten desde el mes de septiembre de 2025 por lo que la probabilidad de entrar en recesión disminuye con respecto a la del mes anterior. Como las probabilidades se calculan sobre la base de las probabilidades del mes anterior la caída en la probabilidad de salir de la expansión cambian lentamente en el tiempo", añadieron.