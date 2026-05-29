Estrepitosa caída de patentamientos: la venta de 0KM se derrumbó 25% interanual

En mayo se registraron 41.921 unidades, con una baja mensual del 12,2%. El acumulado anual también quedó por debajo de 2025.

La venta de vehículos 0KM volvió a mostrar una fuerte contracción en mayo. Según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , durante el mes se patentaron 41.921 unidades , lo que representó una caída del 25,6% interanual frente a las 56.319 unidades registradas en el mismo período de 2025.

El retroceso también se reflejó en la comparación mensual. Contra abril, cuando se habían registrado 47.730 vehículos , los patentamientos bajaron 12,2% . De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año alcanzó las 247.187 unidades , un 9,7% menos que en igual período de 2025, cuando se habían patentado 273.819 vehículos .

El informe de ACARA mostró que la baja fue generalizada. En el segmento de autos , se patentaron 27.881 unidades en mayo, contra 37.658 del mismo mes del año pasado. Esto implicó una caída interanual del 26% y una baja mensual del 13% .

En comerciales livianos , el registro fue de 11.329 unidades , frente a las 15.447 de mayo de 2025, con una contracción del 26,7% interanual. En la comparación contra abril, la baja fue del 9% .

Los comerciales pesados también cerraron el mes en terreno negativo: se patentaron 1.771 unidades , un 14,5% menos que un año atrás y 13,1% por debajo del registro de abril.

En el acumulado anual, los autos sumaron 166.695 unidades, con una baja del 8,7%; los comerciales livianos llegaron a 66.120 unidades, con una caída del 13,9%; y los comerciales pesados alcanzaron 9.142 unidades, un 4,5% menos que en los primeros cinco meses de 2025.

Toyota lideró entre las marcas, pero también cayó fuerte

Entre los vehículos livianos, Toyota encabezó el ranking mensual con 5.760 unidades patentadas y una participación del 14,7%. Sin embargo, la marca registró una baja del 38,8% interanual y acumula una caída del 28,7% en lo que va del año.

El segundo lugar fue para Volkswagen, con 4.954 unidades y una participación del 12,6%, aunque con un retroceso interanual del 43,2%. Tercera quedó Fiat, con 4.607 patentamientos, seguida por Ford, con 4.030, y Chevrolet, con 3.438.

Dentro del top cinco, Ford y Chevrolet fueron las únicas que mostraron crecimiento en el acumulado anual: la marca del óvalo subió 8,7%, mientras que Chevrolet avanzó 8,5% frente al mismo período de 2025.

Hilux fue el modelo más vendido de mayo

Por modelos, la Toyota Hilux volvió a ubicarse al tope del mercado con 2.309 unidades patentadas en mayo. Le siguieron la Ford Ranger, con 1.672 unidades; el Fiat Cronos, con 1.627; la Ford Territory, con 1.589; y el Peugeot 208, con 1.279.

Pese a liderar el ranking, la Hilux cayó 18,1% interanual y acumula una baja del 16,2% en los primeros cinco meses del año. El Cronos, uno de los modelos más vendidos de producción nacional, tuvo un retroceso más marcado: bajó 48,6% contra mayo de 2025 y acumula una caída del 35,4%.

La Ford Territory fue una de las excepciones dentro de los primeros puestos: creció 54,9% interanual en mayo y acumula una suba del 59,5% en 2026.

Buenos Aires, CABA y Córdoba concentraron la mayor cantidad de operaciones

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires lideró los patentamientos con 11.442 unidades, aunque registró una baja del 26,9% interanual. En segundo lugar se ubicó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 8.460 vehículos y una caída del 12,6% frente a mayo del año pasado.

El tercer puesto fue para Córdoba, con 4.531 unidades, seguida por Santa Fe, con 3.921, y Mendoza, con 1.782. Todas las principales plazas cerraron mayo con bajas interanuales, en línea con la contracción general del mercado.

Los eléctricos crecieron, aunque siguen siendo una porción menor del mercado

A contramano del desempeño general, el segmento de vehículos 100% eléctricos mostró una fuerte expansión interanual, aunque desde una base todavía baja. En mayo se patentaron 647 unidades, contra 91 del mismo mes de 2025, lo que representó un salto del 611%.

La marca dominante fue BYD, con 485 unidades y una participación del 75% dentro del segmento eléctrico. En modelos, el BYD Dolphin Mini lideró con 396 patentamientos, seguido por el BYD Yuan Pro, con 89 unidades.