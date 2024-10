El pedido de Luis Pérez Companc: "Es el momento para nosotros los empresarios de arremangarnos"

Luis Caputo confirmó ante el círculo rojo que aún no hay fecha para salir del cepo: "No podemos hacer futurología"

En busca de que los hombres y mujeres más poderosos del país les den señales de respaldo a su plan económico, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló este miércoles ante el círculo rojo y confirmó que no tienen fecha de salida del cepo.

"La salida del cepo no es una fecha. Son condiciones. No podemos hacer futurología. Poner fecha sería sonso, sería tener un nivel de arrogancia que no tenemos", afirmó Caputo ante los empresarios que se reunieron en Mar del Plata.

"¿No debiera haber mucho más optimismo?", preguntó el ministro. Esta pregunta la hizo luego de hacer un repaso de los que para el Gobierno son sus mayores éxitos: "Se logró superávit fiscal en un mes y terminar con los pasivos remunerados en siete. Se logró sin romper contratos, sin hacer plan bonex, sin ayuda externa. Se hizo todo esto sin olvidar a los más vulnerables".