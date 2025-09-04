El Gobierno desreguló las tarifas para el transporte de cargas







La decisión apunta a simplificar el marco regulatorio, eliminando disposiciones que limitaban la libre negociación entre transportistas y productores.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, emitió la Resolución 48/2025, mediante la cual se abrogan la Resolución 8/2016 y la Resolución Conjunta 1/2023, normativas que regían hasta ahora el transporte automotor de cargas en el país.

La decisión apunta a simplificar el marco regulatorio, eliminando disposiciones que limitaban la libre negociación entre transportistas y productores. De esta forma, el Gobierno busca impulsar la competencia y la transparencia en un sector clave para la logística y el abastecimiento interno.

El Gobierno desreguló las tarifas para el transporte de cargas Según lo informado, la medida surge en respuesta a los planteos de cámaras empresariales del transporte y entidades vinculadas a la producción agropecuaria, que venían reclamando mayor flexibilidad en la fijación de tarifas y la eliminación de trabas burocráticas que condicionaban su operatoria.

Transporte de cargas La medida surge en respuesta a los planteos de cámaras empresariales del transporte y entidades vinculadas a la producción agropecuaria. FADEEAC

Con la nueva normativa, los acuerdos comerciales podrán establecerse de manera directa entre las partes, sin intervención estatal en la determinación de precios. Este cambio impactará en los costos de traslado y en la dinámica del mercado de cargas, que quedará sujeto a la negociación y competencia.

La resolución tendrá plena vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial, marcando un paso más en el proceso de desregulación que impulsa el Ejecutivo en distintos sectores de la economía.