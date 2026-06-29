El peso de los servicios públicos en los ingresos de los sectores bajos se cuadruplicó desde 2023

La suba de tarifas reduce el ingreso disponible de los hogares. El fenómeno se da con mayor fuerza en los sectores de menores recursos.

A pesar de que el aumento de los servicios públicos fue generalizado , su impacto sobre el bolsillo no fue homogéneo en los distintos tipos de hogares. Desde el cambio de gobierno, los sectores más bajos fueron los que experimentaron una mayor pérdida de ingresos disponibles por las subas de tarifas, con algunos casos en donde los hogares deben destinar más del 20% de sus recursos al pago de la luz, el gas, el agua y el transporte.

Los datos se desprenden del último informe de la Fundación Capital , que analizó cuánto representa para los ingresos de las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el pago de los servicios públicos, un rubro que experimentó un incremento muy por encima de la inflación promedio desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

"Mientras el IPC habría rondado el 33% en los últimos 12 meses , en el AMBA la tarifa eléctrica y de gas se incrementó en promedio un 55% interanual y el transporte público, un 49% interanual ", comparó la consultora.

A su vez, calcularon que el gasto promedio mensual en electricidad, gas, agua y transporte público para una familia tipo del AMBA alcanzó los $163.600 para los hogares con subsidios , un $232.700 para los hogares con subsidios a la energía , pero sin la tarifa social del transporte, y $275.800 para los que no cuentan con ningún tipo de subsidio .

"En el mismo período, los salarios del sector privado registrado se habrían incrementado 29,7% interanual. Como resultado, los servicios públicos pasaron a absorber una porción más elevada del ingreso ", subrayó la consultora que dirige Martín Redrado, que consideró que, "aunque el ajuste más fuerte ocurrió en 2024, las tarifas más altas, el mayor consumo invernal y los ingresos rezagados mantuvieron la presión sobre el poder adquisitivo ".

Suba de los servicios públicos e impacto desigual

Fundación Capital calculó que el gasto promedio en servicios públicos habría representado en junio el 10,8% del ingreso promedio de los asalariados registrados en el AMBA, subiendo desde el 9,1% que representaba en junio del año pasado, una estimación similar a la que realizó el IIEP (Instituto Interdisciplinario De Economía Política) de la UBA y el Conicet hace unos días, que calculó el peso promedio en el 15%.

"Vale mencionar que, hacia comienzo de la actual administración, el ratio era del 4,3% del ingreso", recordó el informe de Fundación Capital, que advirtió que el impacto de este ajuste en las tarifas fue desigual, siendo los hogares con menor poder adquisitivo los más afectados.

Por ejemplo, explicaron que en una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimo vital y móvil — $735.600 en junio —, el pago de servicios públicos (incluyendo los subsidios) habría alcanzado el 22% del ingreso familiar, lo que implica una suba de 5,7 puntos respecto a un año atrás y una cuadruplicación frente al 5,3% en diciembre de 2023.

Fundacion Capital grafico

Por su parte, un hogar que percibe dos jubilaciones mínimas — incluyendo bonos, por $946.636 — tendría un gasto en servicios del 17,3% del ingreso — un incremento de 3,5 puntos interanual —, triplicándose frente a diciembre de 2023.

En los hogares de ingresos medios, el golpe es menor. Una familia con un ingreso de $1.500.000 destinaría cerca del 14% de su salario al pago de servicios públicos. Este nivel es 1,7 puntos superior al registrado un año atrás y más que duplica el valor de diciembre de 2023, cuando representaba el 7%.

Algo similar ocurre en un hogar con un sueldo medio del sector formal ($2.200.000). Allí, el gasto en servicios públicos equivale a 10,7% del ingreso, un incremento de 1,6 puntos frente al 2025, y supone casi triplicar el peso observado en diciembre de 2023 (3,8%).

En una familia con dos ingresos medios del sector formal, equivalente a $4.500.000, el peso de las tarifas es de apenas 6%, incluso a pesar de que la estimación no incluye subsidios energéticos. Representa un incremento interanual de 1,6 puntos y muy por encima del 2% de diciembre de 2023.

Finalmente, si se toma de referencia un hogar con el ingreso medio del decil 10 —casi $7.000.000—, implicaría un 3% del ingreso, lo mismo que en 2024 y 2025, duplicando la situación de finales de 2023.

El impacto en la actividad y el escenario que viene

La consultora afirmó que "aún queda margen para nuevas correcciones". Y detalló que si bien el sector residencial ya cubre en promedio el 80% del costo de generación de la energía eléctrica — en comparación al 33% que cubría 2 años antes —, entre los usuarios con subsidio la cobertura del hogar ronda el 64%.

En cuanto al transporte, en el AMBA el usuario cubre solo el 31% del costo del boleto de colectivo, según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

El informe aseguró que "el escenario más probable" de cara al segundo semestre combina "una recomposición real moderada de los salarios, pero con una dinámica del ingreso disponible aún condicionada por la evolución tarifaria".

Y agregó: "Así, la demanda local en productos de consumo masivo podría mostrar algo más de dinamismo, aunque todavía de manera acotada. La recomposición de salarios en términos reales la vemos, de este modo, más como 'dejar de perder' que como un verdadero driver para la actividad".