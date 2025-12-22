El petróleo rebota con fuerza por el bloqueo de EEUU a Venezuela + Seguir en









El barril crudo sube con fuerza en el arranque de la semana, luego de que continuaran las operaciones contra buques petroleros que se dirigían a Venezuela. De todas maneras, el petróleo se encuentra en su nivel más bajo desde mayo.

A pesar de este reciente repunte en el precio del petróleo, la novedad se enmarca dentro de una caída sostenida en la segunda mitad del año. IP

El cerco al petróleo venezolano que lleva adelante el presidente norteamericano, Donald Trump, hizo subir el precio del crudo a nivel global. El barril de Brent volvió al terreno de los u$s60 durante los últimos días, luego de que la perspectiva de un gran superávit de petróleo para el próximo año, y la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, hicieron caer los precios en el tramo del año.

En concreto, el petróleo Brent, precio de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina, sube 1,65% para cotizar a u$s61,45, mientras que el barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en EEUU, ronda los u$s57,70, un incremento de 2,09%.

La presión de Trump sobre Venezuela La persecución por parte de EEUU de un tercer buque petrolero frente a las costas de Venezuela este domingo intensificó el bloqueo que la administración Trump impone sobre gobierno del presidente, Nicolás Maduro. Se trató del Bella 1, que se dirigía al país sudamericano.

El sábado abordó el Centuries, un barco propiedad de una entidad con sede en Hong Kong, el primer buque no sancionado que se convierte en objetivo. Otro gran buque de transporte de crudo, el Skipper, fue interceptado el 10 de diciembre.

Donald Trump Trump no descarta una intervención militar. A eso se le suma que ayer Trump aseguró que una guerra con Venezuela sigue siendo una posibilidad. "No lo descarto, no", declaró Trump a la prensa norteamericana. Sin embargo, se negó a decir si su objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro. "Él sabe exactamente lo que quiero", declaró el mandatario norteamericano a NBC. "Él lo sabe mejor que nadie".

Perspectiva bajista para 2026 A pesar de este reciente repunte en el precio del petróleo, la novedad se enmarca dentro de una caída sostenida en la segunda mitad del año. Tras su pico por encima de los u$s80 en junio, su valor cayó de manera sostenida desde entonces. De hecho, actualmente se encuentra en niveles similares a los de mayo. La explicación radica en múltiples factores. Por un lado, las proyecciones de un gran superávit de petróleo, impulsado por una oleada de nueva oferta de la OPEP+, así como un crecimiento moderado de la demanda a nivel mundial. A nivel geopolítico, las nuevas esperanzas de un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania también mermaron la prima geopolítica que desde hace tiempo pesa sobre el crudo.