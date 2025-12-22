Todavía queda el último feriado oficial de 2025: cuándo es y qué se celebra

Antes de cerrar el año, queda una fecha más para descansar entre semana.

El 31 de diciembre no es feriado por lo que, el siguiente, recién aparece el 1 de enero y pertenece al calendario del 2026.

Con el cierre del 2025 , muchos argentinos comienzan a planificar las últimas reuniones familiares, escapadas turísticas y celebraciones de fin de año .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, el calendario laboral genera algunas dudas, especialmente sobre los días previos a Navidad, cuando muchos se preguntan qué días son feriados y cuáles se consideran jornadas normales de trabajo . A continuación, conocé los detalles.

El 25 de diciembre es el último feriado nacional del año en Argentina. Este día está marcado como descanso obligatorio para todos los trabajadores y que sea inamovible garantiza que tanto el sector público como el privado lo reconozcan de manera especial.

Mientras que el 24 de diciembre es una fecha laboral común, la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes presten servicios durante Navidad deben recibir el doble de su remuneración habitual .

Esto significa que se abona el salario correspondiente a la jornada regular más un adicional equivalente al 100% .

navidad

La festividad tiene su origen en la tradición cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, aunque su elección como fecha oficial responde a una adaptación histórica.

De acuerdo con National Geographic, durante el Imperio Romano, el emperador Constantino fijó este día en coincidencia con celebraciones paganas como las Saturnales y el culto a Sol Invictus, con el objetivo de superponer las nuevas prácticas religiosas a las ya existentes.

Con el tiempo, adquirió un significado cultural universal, extendiéndose más allá de lo relacionado con la Iglesia y convirtiéndose en un momento de reunión.

navidad

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero : Año nuevo

Lunes 16 de febrero : Carnaval

Martes 17 de febrero : Carnaval

Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables