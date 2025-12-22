SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de diciembre 2025 - 11:11

Todavía queda el último feriado oficial de 2025: cuándo es y qué se celebra

Antes de cerrar el año, queda una fecha más para descansar entre semana.

El 31 de diciembre no es feriado por lo que, el siguiente, recién aparece el 1 de enero y pertenece al calendario del 2026.

El 31 de diciembre no es feriado por lo que, el siguiente, recién aparece el 1 de enero y pertenece al calendario del 2026.

Imagen: Freepik

Con el cierre del 2025, muchos argentinos comienzan a planificar las últimas reuniones familiares, escapadas turísticas y celebraciones de fin de año.

En este marco, el calendario laboral genera algunas dudas, especialmente sobre los días previos a Navidad, cuando muchos se preguntan qué días son feriados y cuáles se consideran jornadas normales de trabajo. A continuación, conocé los detalles.

Informate más
Feriados

25 de diciembre, el último feriado del año

El 25 de diciembre es el último feriado nacional del año en Argentina. Este día está marcado como descanso obligatorio para todos los trabajadores y que sea inamovible garantiza que tanto el sector público como el privado lo reconozcan de manera especial.

Mientras que el 24 de diciembre es una fecha laboral común, la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes presten servicios durante Navidad deben recibir el doble de su remuneración habitual.

Esto significa que se abona el salario correspondiente a la jornada regular más un adicional equivalente al 100%.

navidad

La festividad tiene su origen en la tradición cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, aunque su elección como fecha oficial responde a una adaptación histórica.

De acuerdo con National Geographic, durante el Imperio Romano, el emperador Constantino fijó este día en coincidencia con celebraciones paganas como las Saturnales y el culto a Sol Invictus, con el objetivo de superponer las nuevas prácticas religiosas a las ya existentes.

Con el tiempo, adquirió un significado cultural universal, extendiéndose más allá de lo relacionado con la Iglesia y convirtiéndose en un momento de reunión.

navidad

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año nuevo

  • Lunes 16 de febrero: Carnaval

  • Martes 17 de febrero: Carnaval

  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias