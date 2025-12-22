Todavía queda el último feriado oficial de 2025: cuándo es y qué se celebra

Con el cierre del 2025, muchos argentinos comienzan a planificar las últimas reuniones familiares, escapadas turísticas y celebraciones de fin de año.
En este marco, el calendario laboral genera algunas dudas, especialmente sobre los días previos a Navidad, cuando muchos se preguntan qué días son feriados y cuáles se consideran jornadas normales de trabajo. A continuación, conocé los detalles.
25 de diciembre, el último feriado del año
El 25 de diciembre es el último feriado nacional del año en Argentina. Este día está marcado como descanso obligatorio para todos los trabajadores y que sea inamovible garantiza que tanto el sector público como el privado lo reconozcan de manera especial.
Mientras que el 24 de diciembre es una fecha laboral común, la Ley de Contrato de Trabajo establece que quienes presten servicios durante Navidad deben recibir el doble de su remuneración habitual.
Esto significa que se abona el salario correspondiente a la jornada regular más un adicional equivalente al 100%.
La festividad tiene su origen en la tradición cristiana que celebra el nacimiento de Jesús, aunque su elección como fecha oficial responde a una adaptación histórica.
De acuerdo con National Geographic, durante el Imperio Romano, el emperador Constantino fijó este día en coincidencia con celebraciones paganas como las Saturnales y el culto a Sol Invictus, con el objetivo de superponer las nuevas prácticas religiosas a las ya existentes.
Con el tiempo, adquirió un significado cultural universal, extendiéndose más allá de lo relacionado con la Iglesia y convirtiéndose en un momento de reunión.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
Jueves 1 de enero: Año nuevo
Lunes 16 de febrero: Carnaval
Martes 17 de febrero: Carnaval
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 3 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
