Moscú: asesinaron a un general ruso en un atentado con explosivos

Se trata del teniente general Fanil Sarvarov de 56 años. El explosivo fue activado mientras el vehículo se encontraba estacionado cerca de un complejo de edificios residenciales.

Un alto mando de las Fuerzas Armadas rusas murió este lunes como consecuencia de un atentado con un artefacto explosivo colocado bajo su automóvil en el sur de Moscú , informaron autoridades del país. El hecho se suma a una serie de ataques selectivos contra oficiales de alto rango desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El Comité de Investigación de Rusia confirmó que la víctima fue el teniente general Fanil Sarvarov , de 56 años, jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas. Según el organismo, el explosivo fue activado mientras el vehículo se encontraba estacionado cerca de un complejo de edificios residenciales.

Tras la detonación, Sarvarov quedó atrapado en el automóvil, fue rescatado por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital, donde murió a causa de las heridas sufridas. Las autoridades iniciaron una causa por homicidio y tráfico ilegal de armas.

Entre las principales hipótesis que se investigan figura una posible participación de los servicios de inteligencia de Ucrania , aunque Kiev no realizó comentarios oficiales al respecto.

Sarvarov contaba con una extensa trayectoria militar . Participó en operaciones durante el conflicto osetio-ingush y en las guerras chechenas en las décadas de 1990 y 2000, y dirigió misiones en Siria entre 2015 y 2016. Se había graduado en la Escuela Superior de Mando de Tanques de Kazán y en las academias militares Malinovsky y del Estado Mayor General.

Desde 2016 estaba al frente del área de Entrenamiento Operativo de las Fuerzas Armadas rusas y en mayo de 2024 había sido ascendido al rango de teniente general por decreto del presidente ruso.

Una seguidilla de atentados contra altos oficiales

El ataque se inscribe en una serie de atentados contra altos oficiales rusos registrados desde el inicio del conflicto con Ucrania. En diciembre de 2024, una explosión en un edificio residencial de Moscú provocó la muerte de Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica, y de su asistente.

Ese mismo año, otro atentado con explosivos colocados bajo un vehículo dejó herido a un oficial del Ministerio de Defensa y a su esposa. En 2025, un nuevo ataque con coche bomba en la región de Moscú causó la muerte de Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor.

Como política oficial, Ucrania no reconoce ni se atribuye públicamente la autoría de este tipo de ataques selectivos.