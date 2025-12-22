Dinamarca exige respeto a su soberanía tras el movimiento de Donald Trump en Groenlandia

El ministro danés de Exteriores , Lars Løkke Rasmussen, advirtió este lunes que todo el mundo debe respetar “la integridad territorial del Reino de Dinamarca” , luego de que el presidente Donald Trump anunciara el nombramiento del gobernador de Luisiana como enviado especial de EEUU a Groenlandia .

"Lo hemos dicho antes. Ahora, lo decimos de nuevo. Las fronteras nacionales y la soberanía de los estados están arraigadas en el derecho internacional", expresaron en un comunicado conjunto la primera ministra danesa, Mette Frederiksen , y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen . "Son principios fundamentales. No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con un argumento sobre seguridad internacional", agregaron.

"Groenlandia pertenece a los groenlandeses y EEUU no tomará el control de Groenlandia. Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta", ratificaron en el comunicado, enviado por la oficina de Frederiksen.

Trump reiteró durante su transición presidencial y los primeros meses de su segundo mandato que quería extender la jurisdicción estadounidense a Groenlandia, un vasto territorio semiautónomo danés , y no había descartado el uso de la fuerza militar para tomar el control de la isla ártica.

En agosto de este año, funcionarios daneses convocaron al embajador de EEUU tras un reporte sobre que al menos tres personas con conexiones con Trump habían llevado a cabo operaciones de influencia encubierta en Groenlandia. Dinamarca es miembro de la OTAN y aliado de EEUU.

No obstante, Trump anunció el domingo el nombramiento del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a Groenlandia donde afirmó que, "Jeff entiende lo esencial que es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional y promoverá firmemente los Intereses de nuestro País para la Seguridad, la Protección y la Supervivencia de nuestros Aliados, y de hecho, del Mundo".

Landry escribió en una publicación en X que "es un honor servirles en esta posición voluntaria para hacer de Groenlandia una parte de Estados Unidos". Por otro ldo, El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo en un breve comunicado enviado por su ministerio que "el nombramiento confirma el continuo interés estadounidense en Groenlandia. Sin embargo, insistimos en que todos, incluidos los Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca".