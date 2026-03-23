El petróleo se hundió hasta 10% tras el anuncio de Donald Trump de suspensión de ataques sobre Irán por cinco días + Seguir en









El anuncio de negociaciones de Estados Unidos con Irán y la suspensión de ataques por cinco días descomprimió el temor a una crisis energética global y empujó al crudo por debajo de los u$s100.

El petróleo cayó hasta 10% tras el anuncio de Trump. Gemini IA

El giro de Donald Trump en la guerra de Medio Oriente, en el que anunció que Estados Unidos suspende por cinco días los ataques a Irán, generó un impacto inmediato en los mercados globales. El precio del petróleo se desplomó hasta un 10% y cae debajo de los u$s100 por barril. En tanto, las bolsas de Asia y Europa reaccionaron con alzas tras la confirmación del cese al fuego de Washington, lo que trajo alivio a los mercados tras varios días de volatilidad.

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El Brent —referencia internacional— llegó a desplomarse más de un 10% hasta la zona de los u$s100 por barril, mientras que el WTI también retrocedió con fuerza, en un contexto de fuerte volatilidad vinculado al conflicto en Medio Oriente .

El petróleo cae hasta 10% tras el anuncio de cese al fuego de Donald Trump La baja se produjo luego de la confirmación de Trump del avance de “conversaciones productivas” con Irán, con lo que instó a las fuerzas de Estados unidos a detener por un plazo de cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní, en busca de una salida diplomática .

El movimiento del petróleo refleja un cambio brusco en las expectativas del mercado: el riesgo de interrupciones en el suministro —especialmente por el conflicto en el estrecho de Ormuz— había sido el principal motor de la suba previa. Con la tregua, al menos parcial, ese temor comenzó a disiparse.

petroleo suba mercados precio Las bolsas y el petróleo en positivo tras el anuncio de Trump. ChatGPT IA Rebote en bolsas europeas y mejora en Asia El alivio también se trasladó a los mercados financieros. Tras jornadas de fuertes caídas, las bolsas europeas revirtieron pérdidas y pasaron a terreno positivo, impulsadas por la menor percepción de riesgo geopolítico .

Índices como el Stoxx 600 y el Ibex 35 lograron recuperarse con subas, mientras sectores sensibles al costo de la energía —como aerolíneas— lideraron los avances. En paralelo, los mercados asiáticos, que venían de registrar fuertes retrocesos por la escalada del conflicto, mostraron señales de estabilización ante la expectativa de una desescalada