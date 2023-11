El precio del placer: cuánto sale ir hoy a un hotel alojamiento

La aceleración inflacionaria golpea en todas las esferas comerciales, sobre todo con una variación interanual que ya superó largamente el 140% en octubre, según consultoras privadas. En este contexto, como ya te contó Ámbito , existe una industria del sexo que, además de contar con empresas de preservativos, lencería erótica y juguetes sexuales, también se extiende a los hoteles alojamiento para parejas, los cuales no están exentos de las fuertes subas de precios .

Si bien el precio de un hotel alojamiento no está dentro de los gastos comunes de todas las personas, muchos lo contemplan ya que les genera mayor placer a la hora de "amar". El precio de los hoteles alojamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) varía entre los $6.000 a $41.000, dependiendo de qué tan lujosas sean las habitaciones, la ubicación del lugar y el tiempo que dure la estadía.

En el barrio de Caballito está el Hotel Falcón, en Ramón L. Falcón 1582/86, donde los precios varían desde $8.500 a $10.500 el turno de 3 horas todos los días, exceptuando los viernes, sábados y víspera de feriado, que después de las 22 horas pasan a ser de 2 horas.

En tanto, en el Cramer Plaza Hotel, ubicado en la calle homónima al 832, los costos oscilan entre los $7.400 y $11.500 para los turnos de entre 2,5 y 3 horas mientras que los "pernoctes" (que son turnos de toda la noche) tienen un costo extra de $1.000 a $1.500, dependiendo del día de la semana que se realice.

En Urquiza, el Hotel Eiffel, que se encuentra en Franklin D. Roosevelt 5135/39 (frente a la estación Villa Urquiza), cuesta entre $8.700 y $11.200 el turno de 4 horas, mientras que los fines de semana a partir de las 22 horas el tiempo de alojamiento se reduce a 2 horas, el valor más alto corresponde a las habitaciones con hidromasaje incluido. El pernocte tiene un costo adicional de entre $800 y $2.000, dependiendo del día de la semana que se realice.

En el Hotel D'or, ubicado en Anchorena 1293, en el barrio de Recoleta, los precios varían entre los $10.000 y $15.000 para los turnos de 4 horas (de domingos a jueves) y de 2 horas (los viernes sábados y víspera de feriado de 21 a 8hs.). En tanto, para la tarifa más económica, que es de $8.500, el turno es de 2 horas todos los días. El pernocte en este alojamiento tiene un costo adicional de $2.000.

En San Telmo, el hotel Los Pinos, en Independencia 1.340, tiene habitaciones desde $9.200 y hasta los $12.500 con turnos de 2 horas todos los días.

El Hostal L' Hirondelle, ubicado en Palpa 2457/Aguilar 2456 en el barrio de Belgrano, cuesta entre $7.400 y $10.000 el turno de 2.30 y 3 horas, mientras que el pernocte tiene un precio adicional de $1.000 y $1.500.

¿Cuánto cuesta un hotel alojamiento en zona norte?

En la zona norte del conurbano bonaerense, los precios de los alojamientos para parejas varían entre los $5.800 y los $40.000, dependiendo de la categoría, siendo el reconocido Jardines de Babilonia el más caro.

En El Talar, el hotel Kiss Me, ubicado en Defensa 2330, tiene habitaciones por $5.800 y hasta $12.000 con turnos de tres a cuatro horas. El costo base es con el menor horario y posee desayuno incluido, mientras que el más caro tiene jacuzzi y el pernocte solo tiene un costo adicional los viernes, sábados y vísperas de feriados.

En tanto, en Don Torcuato, el hotel Jardines de Babilonia cuesta entre $12.000 y $39.500 el turno, dependiendo el tipo de habitación que se elija, aunque tiene un descuento online del 10%. El turno varía de 2 a 4 horas y el pernocte no tiene costo adicional, aunque los horarios difieren de acuerdo al día de la semana que se realice. El sábado es de 3 a 11 AM mientras que los viernes y vísperas de feriados es de 2 a 11 AM. En tanto, de domingo a jueves se extiende entre 22 y 11 hs.

Summum hotel.jpg

¿Cuánto cuesta un hotel alojamiento en zona oeste?

Los precios de los hoteles alojamiento para parejas en la zona oeste del AMBA varían entre los $7.000 y los $41.000, teniendo en cuenta que la última opción y más costosa se trata del reconocido dissors General Paz.

En la zona de San Justo, el Hotel Jonde, ubicado en Arribeños 3871, ofrece habitaciones desde los $7.000 hasta los $20.000 con hidromasajes incluido por turno, que van de 2 a 4 horas. Aunque dispone de una opción intermedia con un costo de $16.000 que también dispone de ese servicio premium. En tanto, el pernocte tiene un costo adicional de $1.500 y $3.000, dependiendo del día de la semana que se trate.

El hotel Summum, Charruas 1325/35, Hurlingam, dispone de habitaciones entre $8.500 y $27.000 con turnos de 4 horas de lunes a jueves, mientras que el viernes a partir de las 21 horas el turno baja a 1,5 horas para los espacios más económicos, al igual que los sábados y los domingos los tunos son de tres horas. Por otro lado, los pernoctes también varían de acuerdo a los días de la semana que se elijan: los domingos comienza a las 00, de lunes a jueves arranca a las 22, los viernes a las 2 AM y los sábados a las 4 AM y todos se extienden hasta las 11 AM.

El Hotel Lido en General Rodríguez, ubicado en la calle Dardo Rocha 1023, tiene habitaciones que varían entre los $7.000 y los $25.000 con pernocte incluido. Las tarifas más caras incluyen SPA, hidromasaje, sauna, jardín y fogón mientras que un intermedio de $14.500 dispone de hidromasaje con vista al patio.

En Ciudadela, en el dissors General Paz los precios oscilan entre los $18.000 y los $41.000 con turnos de 3 horas todos los días. Las habitaciones más caras disponen de hidromasajes y piscina privada mientras que las intermedias tienen jardín exterior. Los pernoctes varían de acuerdo al día de la semana que se elija: de domingos a jueves arranca a las 22, los viernes a las 2 AM y los sábados a las 3 AM y todos se extienden hasta las 11 AM y tienen desayuno sin cargo.

¿Cuánto cuesta un hotel alojamiento en zona sur?

Al sur de la provincia de Buenos Aires, el costo de los alojamientos para parejas oscilan entre los $12.900 y los $36.000, siendo el costo más elevado el de Torres del Lago.

El Hotel Lighüel en Ezeiza, ubicado en Mariano Castex 405, tiene turnos de 2 a 4 horas con tarifas de entre $12.900 y $33.500 todas con pernocte, incluido a partir de entre la 1 y las 4 AM, de acuerdo a la habitación que se elija, aunque de domingos a jueves el horario nocturno comienza a las 22 horas.

En el reconocido hotel Torres del Lago, ubicado en Álvaro Barros 2000, Luis Guillón, los precios van desde los $12.600 a los $31.500 el turno, siendo el costo más económico de domingos a jueves y el más alto la habitación premium los días viernes, sábados o víspera de feriados. En tanto, los pernoctes tienen una tarifa de $14.000 a $36.500, también variando sus precios de acuerdo al día de la semana que se elija.