Mundial 2026, del sueño a la realidad: la ocupación hotelera en México cayó y defraudó las expectativas

Con motivo de la Copa del Mundo, un año atrás la comunidad hotelera mexicana esperaba hasta un 80% de ocupación en las tres sedes; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo esta proyección cayó más de un 20%.

La ocupación hotelera en las tres sedes de México en donde se jugará el Mundial es inferior a la esperada entre un 20 y un 35%.

Tal como sucede en Estados Unidos, la fiebre de la Copa del Mundo finalmente chocó con la realidad en la comunidad hotelera de México. Hasta hace un año atrás se esperaba hasta un 80% de ocupación, sin embargo a tan solo unas horas del comienzo del certamen organizado por la FIFA, las proyecciones se han reducido entre un 20 y un 35%.

La promesa de que llegarían 5 millones de turistas a tierras azteca quedó solo en eso: en promesas, a tal punto que la expectativa se redujo a tan solo un millón.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), los hoteles de Guadalajara, ciudad que albergará cuatro de los 13 partidos programados en territorio mexicano, registraron una ocupación de 45,2% entre enero y abril . Se trata del tercer año consecutivo con resultados a la baja y del peor desempeño para un primer cuatrimestre desde 2022.

En Monterrey, que también recibirá cuatro encuentros mundialistas, la ocupación hotelera alcanzó 58,9% , cifra que representa su segunda caída consecutiva y el nivel más bajo desde 2023.

La Ciudad de México , donde se disputará el partido inaugural y otros cuatro encuentros, fue la única sede que mostró una evolución positiva. La ocupación hotelera se ubicó en 57,7% , por encima del 55,4% reportado el año pasado, aunque se mantiene en niveles similares a los observados durante 2024.

El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez Patrón, consideró que uno de los principales factores detrás de la baja demanda fue el incremento anticipado de precios.

"Esto se debe a que los hoteles subieron mucho las tarifas previo al Mundial, por el mayor precio de los boletos de avión y porque las entradas a los partidos están muy caras y complicadas", señaló.

Agregó que algunos establecimientos llegaron a cuadruplicar sus tarifas ante las altas expectativas generadas por el torneo, aunque posteriormente comenzaron a reducir precios para intentar atraer visitantes.

MEXICO HOTELES Los hoteleros de México esperaban más reservaciones por el Mundial, pero la realidad indica que quedará por debajo de las expectativas en las tres ciudades sedes. @CDMX

Puntos de vista opuestos

La Sectur, que dirige Josefina Rodríguez Zamora, había asegurado que “México está de moda y 2026 marcará un año histórico para el turismo”. En su momento la funcionaria había previsto que llegarían 5,5 millones de visitantes adicionales durante el evento deportivo que arranca el próximo jueves.

Sin embargo, Bojórquez Patrón dijo que faltó promoción ante la mala publicidad de otros países por eventos como la violencia que se registró el 22 de febrero debido a la captura y eliminación del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el tiroteo en Teotihuacán del 20 de abril.

“México no es sede del Mundial, es una subsede donde se llevarán a cabo sólo 13 partidos, el mismo número que en Canadá, mientras que en Estados Unidos habrá 78 juegos”, indicó Bojórquez Patrón.

Por su parte, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) consideró que se generó una expectativa excesiva respecto al impacto turístico del Mundial.

El organismo estimó que la llegada de visitantes podría rondar un millón de personas, muy por debajo de los 5,5 millones proyectados por las autoridades federales.

Una fuente del sector hotelero indicó que las reservas para el Mundial alcanzan actualmente alrededor de 60% en la Ciudad de México.

Algunos expertos prevén menos de un millón de turistas

Armando Bojórquez incluso consideró posible que el número de visitantes extranjeros sea inferior al millón. Según sus estimaciones, alrededor de 600.000 turistas internacionales podrían llegar específicamente para asistir a los partidos, mientras que otro grupo acudiría por actividades paralelas relacionadas con el torneo.

Los Fan Fest serán la verdadera prueba del Mundial

Para Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, el principal negocio del Mundial no estará dentro de los estadios.n El especialista destacó que los espacios de convivencia conocidos como Fan Fest concentrarán gran parte de la actividad económica y turística.

Sin embargo, advirtió que factores como la inseguridad, las movilizaciones sociales y las limitaciones de infraestructura podrían dificultar que México aproveche plenamente el potencial económico del evento.

El GP de Fórmula 1 de México generó más reservaciones en el 2025 que el Mundial

Ante esta realidad, México espera ahora un promedio de ocupación hotelera del 60 o 65% durante los 13 partidos de la Copa del Mundo que se disputan en su territorio, por debajo del 76,48% que tuvo la Fórmula Uno en el Gran Premio de México 2025.

La diferencia es que el Gran Premio de México 2025 sólo abarca tres días y aquí se espera tener esa ocupación por al menos 26 días, tomando en cuenta que los aficionados que visiten territorio mexicano al menos se hospedarán por dos noches: “es como tener más de 10 juegos de NFL en nuestro territorio, el problema es que estos eventos se hacen cada cuatro años y pasarán muchos para que regresen a México”, reconoce Enrique Calderón, miembro del Comité consultivo y Consejero Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras

El fenómeno que se da en México también se ha repetido en sedes de los Estados Unidos, en la que la Asociación Estadounidenses de Hoteles y Alojamiento reportó que el 80% de sus agremiados reconoció que las reservas están por debajo de lo esperado hace algunos meses atrás.