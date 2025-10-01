El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata resolvió aplicar un incremento del 8% en las tarifas de Permisos de Uso y en el cuerpo tarifario en pesos, que comenzará a regir a partir del 1 de octubre de 2025, según la Resolución Conjunta N° 55-E-PLP-DIREC-2025 publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.
El Puerto de La Plata actualizó sus tarifas con un incremento del 8% desde octubre
El Consorcio de Gestión aprobó una suba en los permisos de uso y en el cuerpo tarifario en pesos, de acuerdo con la variación de los índices entre mayo y agosto de 2025.
Los aumentos del Puerto de la Plata
La medida se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Concesiones y Permisos de Uso del organismo, tomando como referencia los índices reales correspondientes a los meses de mayo a agosto de 2025.
El Directorio del Consorcio fundamentó la decisión en las facultades que le otorga el Estatuto aprobado por el decreto provincial 1596/99 para fijar o modificar las tarifas vinculadas con la administración y explotación del puerto.
La resolución lleva las firmas del presidente del Consorcio, José María Lojo, y de los directores Alejandro Sandez, Susana Giulietti, Martín Ezequiel Fernández, Dardo Gustavo Rodríguez, Facundo Leandro Pennacchioni y Rodolfo Gustavo Chávez.
