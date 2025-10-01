EEUU entra en cierre del gobierno por una puja entre Donald Trump y los demócratas en el Senado

Al límite del cierre de la fecha presupuestaria, el enfrentamiento entre republicanos y demócratas sumergió al país en su 15° “shutdown” desde los 80. La medida suspende miles de sueldos y frena servicios clave.

El gobierno de Donald Trump entra en "cierre" en EEUU , luego de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Senado. Al límite de la fecha presupuestaria, el país se sumergió en su 15° “ shutdown ” desde 1981. La medida suspende sueldos de cientos de miles de empleados y frena servicios clave en salud, transporte y seguridad .

La administración federal de EEUU entró en cierre tras el rechazo del Partido Demócrata en el Senado a una última propuesta republicana de financiamiento.

La principal cámara legislativa votó 55 a 45 contra un proyecto que buscaba extender la financiación del gobierno por siete semanas más .

La legislación requería 60 votos para avanzar. El fracaso de la propuesta expone a miles de empleados federales a la posibilidad de ser suspendidos o despedidos. Este martes, la Casa Blanca instruyó a las agencias federales para “ implementar sus planes para un cierre ordenado”.

Esta medida fue al confirmarse la falta de una nueva ley de asignaciones presupuestarias. La administración Trump señaló a los demócratas por “ forzar el cierre del Gobierno ” y calificó sus demandas como “ descabelladas exigencias políticas ”.

El proyecto que fracasó, conocido legalmente como H.R. 5371, incluía extensiones de fondos para agencias federales orientado al ejercicio fiscal 2026, nuevas partidas para la seguridad de funcionarios y la prórroga de programas próximos a expirar.

Donald Trump

La disputa se centró en las demandas demócratas de negociar una prórroga de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), conocida como Obamacare, una vez que millones de estadounidenses empezaron a recibir notificaciones de aumentos para el próximo año.

A partir de esta jornada,750.000 empleados federales considerados no esenciales serán suspendidos, mientras que el personal militar y otros trabajadores críticos deberán acudir a sus tareas habituales sin recibir sueldo.

Este 30 de septiembre de 2025 fue la fecha de expiración del actual presupuesto anual. El proyecto de ley de gastos temporal ya había sido rechazado en el pasado y no tenía indicios de tener éxito en una segunda votación.

A la par, agencias federales habían difundido planes de contingencia en caso de que no se lograra el acuerdo. Estos contemplan el cierre de oficinas de investigación científica, atención al ciudadano y otras tareas catalogadas como “no esenciales”, además de enviar a miles de empleados a sus casas sin goce de sueldo.

El gasto discrecional, equivalente al 27% del presupuesto federal, quedaría interrumpido de inmediato. Esto se traduce en una caída temporal de la producción de servicios públicos y, al mismo tiempo, en un menor consumo de los empleados en licencia.