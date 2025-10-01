La actriz poco conocida que se transformó en la más rica del mundo: el impactante patrimonio de Jami Gertz







No logró participar de manera protagónica en grandes éxitos, pero esta actriz consiguió tener miles de millones de patrimonio.

A diferencia de sus colegas, consiguió convertirse en una de las actrices con más millones de dólares fuera de la actuación. Getty images

El mundo de la actuación no es fácil y para generar millones hace falta buena suerte además de talento. Son muchas las estrellas de Hollywood que han logrado grandes fortunas, mientras que otras han conseguido abultar sus propias cuentas por otros lados.

Este es el caso de Jami Gertz, quizás no tan conocida pese a que ha logrado participar de grandes éxitos, pero con patrimonio muy abultado que la pone por encima de los actores mejores pagos del cine en el mundo.

gettyimages Jami Gertz La actriz ha logrado hacer millones gracias a su relación. Getty Images

Quién es Jami Gertz y cómo se convirtió en multimillonaria Jami Gertz nació el 28 de octubre de 1965 en Chicago, en una familia judía de clase media. Su debut como actriz llegó a los 17 años con Endless Love en 1981, pero su carrera despegó con roles en comedias como The Lost Boys y apariciones en Seinfeld durante los 80 y 90.

A pesar de un currículum sólido, nunca fue una estrella de primera línea, quedando en un segundo plano frente a nombres como Julia Roberts. En 1989, su vida dio un giro al casarse con Anthony Ressler, un financiero que fundó Ares Management, una firma de capital privado con sede en Los Ángeles.

Ese matrimonio la llevó a abandonar gradualmente la actuación en el 2010, enfocándose en los negocios de su esposo. Juntos adquirieron el equipo NBA, Atlanta Hawks, en 2015 por 850 millones de dólares, un movimiento que no solo diversificó su riqueza, sino que la posicionó como copropietaria en un mercado deportivo en auge. Su rol evolucionó de actriz a empresaria, usando su perfil bajo para manejar inversiones discretas. Esta transición, respaldada por la fortuna de Ressler la catapultó a un lugar inesperado, convirtiéndola en un caso particular entre las figuras que suelen aparecer en las pantallas chicas y grandes. Miles de millones: el patrimonio de Jami Gertz Jami Gertz ostenta un patrimonio de 12 mil millones de dólares en 2025, según distintos medios especializados, superando a actores como Tom Cruise o Dwayne Johnson. Esta cifra proviene principalmente de su participación en Ares Management, que gestiona activos por 200 mil millones, y su 20% en los Atlanta Hawks, valuados en 1.8 mil millones. A sus 60 años, vive en un lujo discreto en Beverly Hills, con propiedades como una mansión de 25 millones y una finca en Los Hamptons. Además, dona a causas como educación y salud, pero su riqueza depende en gran medida de Ressler, cuyo éxito en finanzas privadas impulsa su ranking.

