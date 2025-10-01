Presupuesto 2026: con Carlos Guberman y José Luis Espert en la mira de la oposición, se anticipa un tenso debate en Diputados

Desde las 13, los representantes de la Cámara Baja se darán cita para continuar la discusión por la "ley de leyes". El intercambio atravesado por el pedido de expulsión contra el candidato.

Este miércoles, a partir de las 13, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el Presupuesto 2026, con la asistencia confirmada del secretario de Hacienda, Carlos Guberman . Pero no todo será técnico: el foco ya está puesto en los cruces que puede provocar la presencia del funcionario y las acusaciones contra el titular de la comisión, José Luis Espert .

La oposición planea centrar los ataques en supuestas conexiones entre Espert y esquemas vinculados al narcotráfico , aprovechando también el avance de una causa judicial en Estados Unidos que implicaría al empresario Federico "Fred" Machado . En ese expediente se habría detectado un giro de 200 mil dólares hacia la campaña del economista liberal , lo que motivó que el bloque de Unión por la Patria -con el respaldo de Coherencia- presentara un pedido de exclusión contra Espert en la Cámara baja.

En su estrategia de respuesta, el oficialismo aspira a llevar al debate viejos casos judiciales y cuestionamientos ya conocidos contra miembros del peronismo. Esperan que esto sirva para desviar la atención cuando arranquen los cruces apenas Espert tome la palabra.

El plan de la oposición incluye pedir una agenda fija: encuentros informativos los martes y jueves, dejando los miércoles libres para posibles sesiones especiales. Mientras tanto, en la comisión de este miércoles los protagonistas serán Guberman en su exposición técnica, y luego el fuego cruzado entre Espert y los distintos bloques: desde Unión por la Patria e izquierda hasta Desarrollo y Coherencia, todos listos para intervenir.

Más allá de la controversia en torno al presidente de la comisión, el tratamiento del Presupuesto será un punto de tensión inevitable. El Gobierno busca que el dictamen avance con rapidez, pero sabe que los números no le alcanzan y que necesitará tender puentes con sectores que, hasta ahora, se han mostrado reacios a acompañar sus proyectos.

En ese marco, la reunión también servirá como termómetro político: lo que ocurra en el recinto marcará el tono de las negociaciones de las próximas semanas. Con una oposición envalentonada y un oficialismo decidido a blindar a sus referentes, el Presupuesto 2026 corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla más amplio que el de los números fiscales.

José Luis Espert negó vínculos con Fred Machado y denunció una "operación sucia"

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert se refirió a las acusaciones que lo vinculan con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado, luego de que la Justicia estadounidense revelara que el candidato libertario recibió u$s200 mil del empresario. En medio de un acto de campaña en Olavarría, el economista aseguró que todo forma parte de “otra operación sucia del kirchnerismo”.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, señaló el legislador.

Hace unos días, Espert reconoció que efectivamente viajó en el avión privado de Machado e incluso le agradeció públicamente en sus momento el traslado a la presentación de uno de sus libros en Viedma. Sin embargo, negó estar vinculado con algún delito: "No hay absolutamente nada".