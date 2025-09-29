Tragedia en el hockey femenino: murió una jugadora en La Plata en medio de un partido

La víctima fue identificada como Agustina Russo, una mujer de 43 años. Según el relato de los testigos, la mujer se desplomó de manera repentina sobre el campo de juego.

Un trágico incidente conmocionó al mundo del hockey sobre césped luego de la muerte de una jugadora en medio de un partido entre su equipo, Belgrano Day School , y el club Brandsen , en La Plata.

La víctima fue identificada como Agustina Russo , una mujer de 43 años que trabajaba como empleada administrativa en San Isidro y formaba parte del equipo de hockey del BDS, que compite en la Cuarta División.

Según el relato de los testigos, la mujer se desplomó de manera repentina sobre el campo de juego durante un torneo disputado en el Club Brandsen, en la localidad de Los Hornos.

El equipo de la Cuarta de Belgrano Day School, donde jugaba Agustina Russo, de 43 años, que murió en pleno partido.

El personal del SAME llegó de inmediato al lugar y comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, minutos más tarde, los médicos confirmaron el deceso.

En el lugar trabajaron oficiales del Comando de Patrullas y de la Comisaría 3ª de La Plata. El coordinador del club, Rey Corradi, fue quién le explicó a los oficiales que el incidente ocurrió en plena actividad deportiva.

La intervención policial quedó bajo la responsabilidad de la Comisaría Tercera de Los Hornos, mientras que la investigación judicial fue derivada a la UFI N°15, con la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La conmoción en el mundo del hockey

La noticia del fallecimiento de la jugadora generó una fuerte conmoción en el mundo del hockey platense y tanto su equipo como rivales y allegados expresaron su dolor.

“Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha. Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”, escribió el Belgrano Day School en un posteo realizado en su cuenta de Instagram.

fallecimiento-jugadora-hockey-posteo-del-club El posteo en Instagram de Belgrano Day School. bdsclub

Por su parte, el Club Brandsen, emitió un largo comunicado en el que lamentó la pérdida y explicó el accionar de la institución y las jugadoras. "La situación se produjo en plena actividad en cancha, cuando Agustina sufrió una descompensación repentina. Inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia: una médica presente en el lugar comenzó las maniobras de reanimación, mientras se daba aviso al servicio de emergencias SUM y al 107. El equipo médico continuó con las tareas de reanimación durante más de una hora, pero lamentablemente no fue posible revertir la situación y Agustina falleció en el lugar”, indicó el club.

Además, añadió: “durante todo el proceso se acompañó a sus compañeras de equipo, a su cuerpo técnico y, posteriormente, a su familia, hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó el peritaje correspondiente. Queremos destacar la entereza y el respeto con el que se manejaron todos los presentes, tanto de Belgrano Day School como de nuestro equipo”.

“Nuestras jugadoras permanecieron en el lugar acompañando y se brindó asistencia a quienes lo necesitaron. Acompañamos en este inmenso dolor a la familia, amigas, compañeras y cuerpo técnico de Agustina, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, concluyó la institución de Los Hornos, concluyó.